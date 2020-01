Пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився після вильоту з аеропорту в Ірані 8 січня

У результаті катастрофи загинули всі, хто знаходилися на борту, більшість з них - іноземці. Серед загиблих 11 громадян України: 2 пасажири і 9 членів екіпажу. Інформацію про загиблих повідомляє видання «Страна».

Віце-президент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський розповів, що через складності і тривалості рейсу, на нього відібрали одних з найбільш досвідчених пілотів.

Пілоти:

Наумкіна Олексій Євгенович

Гапоненко Володимир Іванович

Хоменко Сергій Анатолійович

Володимир Гапоненко. Командир екіпажу. 11 тисяч годин нальоту. У нього залишилося двоє дітей. Навчався в КВЛУ ГА (Льотна академія Національного авіаційного університету) у Кропивницького (колишній Кіровоград).

Олексій Наумкіна. 12 тисяч годин нальоту.

Сергій Хоменко. Другий пілот. 7 600 годин нальоту.

Бортпровідники:

Статник Катерина Олегівна

Матьков Ігор Валерійович

Микитюк Марія Михайлівна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерія Євгенівна

Сологуб Юлія Миколаївна

Катерина Статник. 27 років. Судячи з фото в Instagram, Новий року вона зустріла в Києві. На її сторінці залишають співчуття.

Марія Микитюк. 24 роки. В Instagram вона пише, що побувала в 23 країнах. Вона викладала фото з поїздок.

Микитюк навчалася в НАУ з 2012-2018 роках.

"Маша була дуже яскравою, красивою, веселою і душевної дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Вміла знатно веселиться і закривати сесії на 5.0. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних та активних людей треба ще пошукати", - повідомляє Telegram-канал Nauchan news.

Валерія Овчарук. В її профілі в соцмережах зазначено, що родом вона з Луганська, живе в Києві. Дівчина публікувала фото з США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду, Грузії.

"I believe I can fly. I believe I can touch the sky", - йдеться в описі її профілю в Instagram.

"Робота, я тебе люблю" - підписала своє останнє фото Валерія.

Денис Лыхно. Навчався у НАУ в 2012-2018 роках. "Денис відмінний хлопець і хороший друг. Не самий зразковий студент, але як будь АКИшник міг вивчити все в останній тиждень і здати в останню секунду, і при цьому допомогти іншим одногрупникам. Працював у МАУ всього пів року але вже запам'ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що його чекає довга і успішна життя" - пише Telegram-канал Nauchan news.

В його Instagram багато яскравих фото і постів про кохання. Судячи з усього, на деяких знімках він зі своєю дівчиною.

Олена Малахова. - директор авіакомпанії ТОВ "Скайавиатранс". Відомо, що компанія займалася перевезенням вантажів. Належить їй Іл-76 розбомбили 5 серпня 2019 року в лівійському місті Місурата. Літак з офіційною версією перевозив гуманітарний вантаж з Анкари.

За даними міністра закордонних справ Вадима Пристайка, серед загиблих також були 82 громадянина Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по три громадянина Німеччини і Великобританії.

Додамо, в той же час відомий політолог Юрій Романенко зазначає, що в трагедії літака МАУ, точно є момент, який можна винести як урок.

«У складному сучасному світі, якщо хочеш вижити і хочеш бути успішним важливо розуміти великі і малі контексти. Тому що вони можуть мати безпосереднє значення до нашої з вами історії. І ось виявилося, що контекст Сулеймані до нас має безпосереднє відношення, а пожежі з коалами, що коптять небо в Австралії - ні. І ось тому ми так і живемо. Бо наш безглуздий народ під керівництвом такого ж безглуздого уряду 29-й рік не можуть визначитися з головним і відокремити його від другорядного», - підкреслив Романенко.

Раніше український політолог та історик Олександр Палій вважає, що до краху літака могла призвести одна з п'яти причин.

Серед них – результат дії іранської ППО, випадкове потрапляння американської ракети, терористичний акт на борту літака під час зльоту, технічна несправність, а також результат впливу радіоелектронної боротьби. Правда, цю версію автор вважає менш вірогідною, оскільки літак горів у повітрі.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.