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Скандальний міністр Зеленського розгнівав українців непристойною премією: "У мене сім'я..."

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська за три місяці чиновник виписав собі премій на суму 194 400 гривень. У жовтні 2019 Малюська виписав собі 56 тисяч премії, в листопаді – 67,2 тисячі гривень. Стільки ж він отримав в грудні.

Уточнюється, що оклад чиновника становить 16 тисяч гривень. Іншими словами, премія перевищує оклад в 11,9 разів.

Більш того, заробітна плата за грудень Малюська склала 226 тисяч гривень. Його заступники отримали від 90 до 153 тисяч гривень.

Саме цей міністр скаржився журналістам, що отримує маленький оклад.

За ці гроші, за словами Малюська, складно утримувати сімю з чотирма дітьми в Києві.

Вибухнув хімічний завод, отруйний дим огорнув місто, все у вогні

Потужний вибух в одному з міст буквально «поставив на вуха» жителів, яких просять не виходити на вулиці.

«Потужний вибух стався на нафтохімічному заводі в провінції Таррагона в Іспанії. Рятувальники рекомендують людям не виходити з дому», - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Уточнюється, що людей найближчим часом просять не відкривати вікна в будинках, поки не з'явиться точна причина інциденту.

Згідно з попередньою інформацією, в результаті вибуху постраждали 14 осіб. На місці НП працюють екстрені служби.

Долар і євро пішли в атаку, гривня летить на дно: точний курс валют

Курс валют в Україні на 15 січня перерве тенденцію падіння, оскільки гривня різко здасть позиції.

Про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, вартість 100 доларів становитиме 2402,57 гривень (+9,82)

У той же час, згідно з прогнозом НБУ, курс 100 євро зупиниться на показнику в 2668,89 гривень (+6,84).

Нагадаємо, затишшя для долара і євро, НБУ вразив новим курсом валют: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, долар рвонув вгору, курс валют здивував новими гойдалками: на скільки прогнулася гривня.

Також Politeka писала, що долар не втримався і знову впав вниз, гривня торжествує.