Скандальний міністр Зеленського розгнівав українців непристойною премією: "У мене сім'я..."
Глава Міністерства юстиції Денис Малюська за три місяці чиновник виписав собі премій на суму 194 400 гривень. У жовтні 2019 Малюська виписав собі 56 тисяч премії, в листопаді – 67,2 тисячі гривень. Стільки ж він отримав в грудні.
Уточнюється, що оклад чиновника становить 16 тисяч гривень. Іншими словами, премія перевищує оклад в 11,9 разів.
Більш того, заробітна плата за грудень Малюська склала 226 тисяч гривень. Його заступники отримали від 90 до 153 тисяч гривень.
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Саме цей міністр скаржився журналістам, що отримує маленький оклад.
За ці гроші, за словами Малюська, складно утримувати сімю з чотирма дітьми в Києві.
Вибухнув хімічний завод, отруйний дим огорнув місто, все у вогні
Потужний вибух в одному з міст буквально «поставив на вуха» жителів, яких просять не виходити на вулиці.
«Потужний вибух стався на нафтохімічному заводі в провінції Таррагона в Іспанії. Рятувальники рекомендують людям не виходити з дому», - йдеться в повідомленні ЗМІ.
Уточнюється, що людей найближчим часом просять не відкривати вікна в будинках, поки не з'явиться точна причина інциденту.
Згідно з попередньою інформацією, в результаті вибуху постраждали 14 осіб. На місці НП працюють екстрені служби.
Долар і євро пішли в атаку, гривня летить на дно: точний курс валют
Курс валют в Україні на 15 січня перерве тенденцію падіння, оскільки гривня різко здасть позиції.
Про це свідчить прогноз Національного банку України.
Так, вартість 100 доларів становитиме 2402,57 гривень (+9,82)
У той же час, згідно з прогнозом НБУ, курс 100 євро зупиниться на показнику в 2668,89 гривень (+6,84).
Нагадаємо, затишшя для долара і євро, НБУ вразив новим курсом валют: до чого готуватися українцям.
Як повідомляла Politeka, долар рвонув вгору, курс валют здивував новими гойдалками: на скільки прогнулася гривня.
Також Politeka писала, що долар не втримався і знову впав вниз, гривня торжествує.