Зеленський втомився від міжусобиць, а також інтриг всередині Зе команди і Слуг народу. Крім того, Зеленський все ще намагається "гасити" нові конфлікти.

Уточнимо, що під час зустрічі з Олексієм Гончаруком Зеленський виглядав гірше звичайного. Можна помітити, що під очима у нього так звані "мішки", а вид був трохи "пом'ятий".