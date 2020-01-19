Бойовики пішли в атаку і розстріляли ЗСУ з мінометів: величезні втрати
Через російських окупантів ЗСУ знову понесли втрати на Донбасі, адже бойовики не намагаються виконувати Мінські домовленості.
Російсько-окупаційні війська пішли на ескалацію конфлікту, оскільки за попередню добу уздовж лінії зіткнення було зафіксовано 6 обстрілів по позиціях ЗСУ.
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На жаль, але Україна знову зазнала втрат на передовій внаслідок ворожих обстрілу з боку російсько-окупаційних формувань "Л/ДНР".
Так, вчора, 18 січня, в результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.
НБУ різко змінив курс валют, долар і євро влаштують шокову терапію: що буде з гривнею.
Курс валют в Україні 19 січня покаже "справжнє обличчя" долара і євро, які затаяться перед грандіозним ривком.
Так, 19 січня вартість 100 доларів складе 2409,23 грн. А за 100 доларів, доведеться віддати 2690,03 гривні.
В той же час вже у понеділок, 20 січня, вартість валюти різко зросте. За 100 доларів доведеться викласти 2425,27 гривень, а за 100 євро 2693,63 гривні.
Президент Володимир Зеленський дуже втомився від ігор між своєю командою, і останнім часом дуже погано спить.
Зеленський втомився від міжусобиць, а також інтриг всередині Зе команди і Слуг народу. Крім того, Зеленський все ще намагається "гасити" нові конфлікти.
Уточнимо, що під час зустрічі з Олексієм Гончаруком Зеленський виглядав гірше звичайного. Можна помітити, що під очима у нього так звані "мішки", а вид був трохи "пом'ятий".
Як повідомляла Politeka, боєць ЗСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці.
Також Politeka писала, що українці висунули Зеленському жорстку вимогу щодо Гончарука, з'явилася петиція.