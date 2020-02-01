Погода в Україні 1 лютого різко зміниться, про минулі морози можна буде сміливо забути

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, на Заході та Карпатському регіоні очікуються ожеледь і мокрий сніг. Вітер підніметься до 7-12 м/с. Стовпчик термометра покаже від 4 до 10 тепла вдень. Вночі похолодає до -1+5 за Цельсієм.

На Півночі можливі дощі. Заллє Київську і Житомирську області. Вдень на вулиці буде від 3 до 7 тепла. Вночі похолоднішає до 0-2 градусів вище нуля.

Аналогічною ситуація буде в центральних, східних і південних регіонах. Дощі будуть всюди, крім Миколаївської області та Луганської. Середня температура буде в районі 3-7 днем. Вночі на вулиці буде прохолодніше: від -1 до +5 за Цельсієм.

У Києві та області завтра дощитиме. Вдень буде від 3 до 7 тепла. Вночі похолоднішає до 0-2 вище нуля.

Як повідомлялося раніше, синоптик Наталка Діденко стверджує, що 1-2 лютого в Україні потеплішає: на Заході, наприклад, до + 7 + 10 градусів, на півдні до +12 градусів. Але ненадовго, на наступному тижні знову дещо похолодає.

Експерт зазначила, що градусні гойдалки будуть продовжуватися і в лютому, однак серйозних морозів боятися не варто, вони малоймовірні.

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