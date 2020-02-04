Погода в Україні 4 лютого зміниться в бік похолодання, а частину країни буквально заллє дощами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

«4 лютого в західних областях дощ і мокрий сніг, вдень у Прикарпатті і Закарпатті значні опади; у Карпатах вночі невеликий, вдень сильний сніг 🌨, хуртовина, пориви вітру 20-25 м/с, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів, лише вдень у північних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ», - йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують, що температура буде в межах від 3 тепла до 2 морозу вночі. Вдень повітря прогріється до 1-6 тепла, на крайньому півдні України до 7-12 за Цельсієм. У Карпатах буде 0-4 морозу.

У Києві та області експерти прогнозують невеликий дощ і 2-5 градусів тепла вдень. Вночі повітря різко охолоне до -1+2 тепла.

Як повідомлялося раніше, в 2020 році в Україну так і не прийшла метеорологічна зима. І судячи за прогнозами синоптиків, у цьому році її так і не буде. Як розповіла співробітниця Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, за останні 100 років середньорічна температура в Україні зросла на 2 градуси, а кожна зима тепліша попередньої.

За прогнозами синоптиків, лютий цього року буде теплим. У першій половині місяця очікується незначне похолодання в північних регіонах, а друга половина місяця буде радувати українців теплом. Правда, за словами метеорологів, відсутність морозів та снігу може вплинути на врожай. Незважаючи на те, що озимі культури завдяки теплу збереглися практично в повному обсязі і не постраждали від морозів, їм можуть загрожувати хвороби і шкідники.

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