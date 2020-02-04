Погода в Украине 4 февраля изменится в сторону похолодания, а часть страны буквально зальет дождями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

«4 февраля в западных областях дождь и мокрый снег, днем в Прикарпатье и Закарпатье значительные осадки; в Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег 🌨, метель, порывы ветра 20-25 м/с, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков, лишь днем в северных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь», - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что температура будет в пределах от 3 тепла до 2 мороза ночью. Днем воздух прогреется до 1-6 тепла, а на крайнем юге Украины до 7-12 по Цельсию. В Карпатах будет 0-4 мороза.

В Киеве и области эксперты прогнозируют небольшой дождь и 2-5 градусов тепла днем. Ночью же воздух резко остынет до -1+2 тепла.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Украину так и не пришла метеорологическая зима. И судя по прогнозам синоптиков, в этом году ее так и не будет. Как рассказала сотрудница Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, за последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2 градуса, а каждая зима теплее предыдущей.

По прогнозам синоптиков, февраль в этом году будет теплым. В первой половине месяца ожидается незначительное похолодание в северных регионах, а вторая половина месяца будет радовать украинцев теплом. Правда, по словам метеорологов, отсутствие морозов и снега может повлиять на урожай. Несмотря на то, что озимые культуры благодаря теплу сохранились практически в полном объеме и не пострадали от морозов, им могут грозить болезни и вредители.

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