Російський президент Володимир Путін вже придумав, що зробить з Донбасом, якщо Україна не захоче прийняти назад зруйнований війною регіон

Для цього у нього вже відпрацьований план з умовною назвою «Крим-2», передає телеграм-канал «Вільнодумець».

Примусова паспортизація, що активно триває в ОРДЛО, має своєю метою збільшити кількість людей, лояльних до Росії. Зараз в «ДНР» й «ЛНР» всім співробітникам бюджетної сфери, працівникам підприємств, вчителям і лікарям вже прямим текстом кажуть: хочете зарплату – покажіть паспорт «ДНР» або талон у чергу за паспортом РФ. Немає – до побачення!

Зі слів кремлівських кураторів, це робиться навмисно. Якщо у Путіна не вийде мирно змусити Україну прийняти свої умови, тобто капітулювати і взяти на себе відповідальність за події на Донбасі, то тоді у справу запустять сценарій, який умовно можна назвати «Крим-2».

«На окупованих територіях буде проведений референдум про приєднання "ДНР" до РФ. Це повинно відбутися не пізніше жовтня 2020 року. Тому росіянам потрібна критична більшість людей з паспортами РФ, щоб після референдуму «ніхто не сумнівався у вільному волевиявленні народу»», – пише автор.

Якщо все піде за планом Кремля, то, цілком ймовірно, що разом з місцевими виборами в Україні пройдуть вибори і в ОРДЛО, про що вже є нібито домовленості. Їх планують підписати під час зустрічі нормандської четвірки в квітні.

«Ось тоді, за згоди України, під час «законних виборів» росіяни планують провести «опитування» населення про те, в якій країні вони хочуть жити. Новообрана влада ОРДЛО не залишиться байдужою до бажань населення і звернеться до Ради Федерації РФ про прийняття їх до складу Росії», – йдеться у публікації.

Таким чином Путін зірве куш, отримавши території двох українських областей. І поки Україна мовчить, Росія робить все, щоб паспортизувати якомога більше жителів Донбасу, котрі вимушено залишилися там з певних причин, і назавжди розірвати їх зв'язки з нашою країною.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрита серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій у Росії.