Скандально відомий Ілля Кива, який є народним депутатом від ОПЗЖ, підхопив «челендж» Євгенія Брагара і видав не менш цинічний лайфхак з оплати комуналки

В кулуарах Верховної Ради він озвучив «курс» неелітних собак для розрахунку за газ, а також порадив, де громадянам взяти грошей, щоб заплатити за тепло та інші комунальні зручності, передає Politeka.

Так, на запитання журналістки, скільки часу можна прожити, продавши не зовсім елітних німецьку вівчарку, чихуахуа і пекінеса, Кива відповів, що грошей від їх продажу вистачить на три місяці.

Поради Киви Скільки собачої валюти потрібно зібрати, аби оплатити комуналку? Відповідь на це запитання знає Ілля Кива Gepostet von hromadske.ua am Dienstag, 4. Februar 2020

Проте на цьому він не зупинився і порадив ловити голубів і горобців, продавати їх у цирк, щоб поліпшити фінансове становище.

Якщо ж з грошима зовсім туго, то нардеп рекомендує продати печінку або нирки й півтора року «жити безбідно». Мовляв, досвід не новий, так роблять у Молдові, через що «всі села сидять без цих органів».

Подібний цинізм депутата викликав гнів користувачів, і вони не пошкодували «ласкавих» слів на адресу цього товариша.

«То хай Новосад і депутати здають свої нирки, як їм на життя не вистачає, а не зарплати собі підвищують «під шумок». Сміх ... Ой, цирк та і все», «Він мізки свої вже продав!», «Продай свої мізки, депутати, вам не соромно таке писати? Один пропонує продати собаку, ви що там взагалі знахабніли? Не дратуйте людей, тому що все до пори, до часу», «Психічно неврівноважена людина. І його і людиною назвати неможливо. Так говорить про людей, з податків яких ти жируєш. За такі слова він повинен вибачитися і понести покарання. У Раді таким не місце», «Немає слів, одні емоції. Таке враження, що це не депутати, а пацієнти психо-неврологічного інтернату», – обурюються під публікацією.

Раніше ми писали, що Кива накинувся на генерального прокурора Руслана Рябошапку з вимогою його відставки, «щоб в українців з'явився шанс бути захищеними».

Нагадаємо, скандал з листуванням Киви і Жириновського отримав продовження: добралися навіть до Путіна.

Як повідомляла Politeka, ветеран АТО розкрив деталі бійки з Ківою в центрі Києва.

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