НБУ різко змінив курс долара, українці тікають в обмінники: що буде з гривнею

Курс валют в Україні готує несподіваний розворот, гривня покаже долара і євро «їх місце»

Так, 100 доларів обійдуться вам в 2457,94 гривні (-21,65). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро – 2704,35 за 100 банкнот (-27,17 грн).

Також у Національному банку уточнили, що станом на обідню пору 6 лютого, долар торгувався по 24,5835 за одну купюру.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні почав змінюватися, і ця тенденція продовжиться.

Українцям підвищать пенсійний вік, у Зеленського проговорилися: «72 роки, ми майже як Японія»

Українцям не уникнути підвищення пенсійного віку, а дефіцит Пенсійного Фонду при нинішній системі нікуди не дінеться

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова розповіла про те, що у України є лише два шляхи: виходити на пенсію раніше, але отримувати виплати у їх сьогоднішньому розмірі, або отримувати великі пенсії, але при цьому підвищити пенсійний вік. При цьому, за словами Третьякової, президент Володимир Зеленський проти ідеї з більш пізнім виходом на пенсію. «Підвищення пенсійного віку - неминучий процес. Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію», - заявила Третьякова. Вона пропонує підвищувати пенсійний вік українцям поступово, починаючи з 2023 року – один раз в рік на один місяць.

"Це ганьба!": 1+1 познущався над українками і українською мовою і сильно поплатився Украинский телеканал 1+1 буде показувати в 2020 році мелодрами російською мовою Продюсер серіалів і фільмів каналу Олена Єремєєва заявила, що важко знайти тональність української мови, щоб українці могли сприймати її. Мелодрами погано виглядають на українській мові, на відміну від комедій, впевнена вона. Також на каналі відзначають, що україномовний продукт показують тільки для України, без продажу за межі країни. Для продажу потрібно робити російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації для російської мови, не закладені в бізнес-модель, як потенційні продукти для продажу в країнах СНД. Коронавірус атакує з шаленою силою, кількість жертв зростає: "Робимо все, що..."

На сайті національної комісії охорони здоров'я Китайської народної республіки відзначили, що всього в країні зафіксували вже 31 161 випадки захворювання.

У повідомленні говориться, що за добу в провінції Хубей (столиця якої місто Ухань став епіцентром спалаху) зафіксували 69 нових смертей від вірусу. Крім того, у відомстві зазначили, що за останню добу в провінції діагностували 2447 нових випадків вірусу. При цьому за цей же період лікарі виписали з лікарень 184 людини, яким вдалося вирватися з лап смертельного "монстра". Слуга народу і соратник Тимошенко влаштували дикий заміс в Раді, скандальне відео: «Отримаєте піз…» Слуга народу-кварталівець Максим Ткаченко обматюкав нардепа від «Батьківщини» Олексія Кучеренка через слова про «клоунів»