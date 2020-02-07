НБУ резко изменил курс доллара, украинцы бегут в обменники: что будет с гривной

Курс валют в Украине готовит неожиданный разворот, гривна покажет доллару и евро «их место»

Так, 100 долларов обойдутся вам в 2457,94 гривны (-21,65). Аналогичной ситуация будет и с курсом евро – 2704,35 за 100 банкнот (-27,17 грн).

Также в Национальном банке уточнили, что по состоянию на полдень 6 февраля, доллар торговался по 24,5835 за одну купюру.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине начал меняться, и эта тенденция продолжится.

Украинцам повысят пенсионный возраст, у Зеленского проговорились: «72 года, мы почти как Япония»

Украинцам не избежать повышения пенсионного возраста, а дефицит Пенсионного Фонда при нынешней системе никуда не денется

Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова рассказала о том, что у Украины есть всего два пути: выходить на пенсию раньше, но получать выплаты в их сегодняшнем размере, или получать большие пенсии, но при этом повысить пенсионный возраст. При этом, по словам Третьяковой, президент Владимир Зеленский против идеи с более поздним выходом на пенсию. «Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию», - заявила Третьякова. Она предлагает повышать пенсионный возраст украинцам постепенно, начиная с 2023 года – один раз в год на один месяц.

"Это позор!": 1+1 поиздевался над украинками и украинским языком и сильно поплатился Украинский телеканал 1+1 будет показывать в 2020 году мелодрамы на русском языке Продюсер сериалов и фильмов канала Елена Еремеева заявила, что трудно найти тональность украинского языка, чтобы украинцы могли воспринимать ее. Мелодрамы плохо выглядят на украинском языке, в отличии от комедий, уверена она. Также на канале отмечают, что украиноязычный продукт показывают только для Украины, без продажи за пределы страны. Для продажи нужно делать на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации для русского языка, не заложены в бизнес-модель, как потенциальные продукты для продажи в странах СНГ. Коронавирус атакует с бешеной силой, количество жертв растет: "Делаем все, что..."

На сайте национальной комиссии здравоохранения Китайской народной республики отметили, что всего в стране зафиксировали уже 31 161 случаев заболевания.

В сообщении говорится, что за сутки в провинции Хубэй (столица которой город Ухань стал эпицентром вспышки) зафиксировали 69 новых смертей от вируса. Кроме того, в ведомстве отметили, что за последние сутки в провинции диагностировали 2447 новых случаев вируса. При этом за этот же период врачи выписали из больниц 184 человека, которым удалось вырваться из лап смертельного "монстра". Слуга народа и соратник Тимошенко устроили дикий замес в Раде, скандальное видео: «Получите пиз…» Слуга народа-кварталовец Максим Ткаченко обматерил нардепа от «Батькивщины» Алексея Кучеренко из-за слов о «клоунах»