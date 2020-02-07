За последние сутки, по состоянию на 7 февраля, число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт национальной комиссии здравоохранения Китайской народной републики. Всего в стране зафиксировали 31 161 случаев заболевания.

В сообщении отмечется, что за сутки в провинции Хубэй (столица которой город Ухань стал эпицентром вспышки) зафиксировали 69 новых смертей от вируса. Кроме того, в ведомстве отметили, что за последние сутки в провинции диагностировали 2447 новых случаев вируса. При этом за этот же период врачи выписали из больниц 184 человека, которым удалось вырваться из лап смертельного "монстра".

Отметим, посол Китая в США Цуй Тянькай в интервью изданию "PBS" назвал борьбу с коронавирусом "тяжелым боем".

"У нас есть уверенность в том, что мы в конечном итоге сможем контролировать вспышку и выиграть битву. У нас 1,4 миллиарда человек, объединенных и решительных. И у нас есть сотни тысяч врачей, медицинских работников, мужчин и женщин в форме и других, сражающихся на самом "фронте" с большой преданностью... Мы делаем все, что можем", - заявил Тянькай.

Ранее появилась информация, что власти Китая замалчивают правду о масштабах трагедии, на что Тянькай выразил обратное мнение.

"Я думаю, что мы говорим людям правду... Вот почему у нас растущие числа каждый день. Конечно, мы также видим, что количество вылеченных людей уже намного больше, чем случаи смерти. Это обнадеживает, но этого недостаточно. Мы должны сделать больше. Мы должны сделать гораздо больше".

Ранее мы сообщали, в сети появилось видео с кадрами поддержки жителям заблокированного Уханя. В начале ролика мы видим пустынный мегаполис - многомиллионный город превратился в "призрак". Если люди изредка и выходят на улицы, то стараются держаться друг от друга подальше.

Далее идут кадры, где толпы китайцев держат подбадривающие плакаты, говорят: «Ухань, не паникуй, мы ждем тебя»; "Не волнуйтесь Ухань, вы снова будете на ногах ..."

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.