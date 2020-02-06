Украинский телеканал 1+1 будет показывать в 2020 году мелодрамы на русском языке

Продюсер сериалов и фильмов канала Елена Еремеева заявила, что трудно найти тональность украинского языка, чтобы украинцы могли воспринимать ее. Мелодрамы плохо выглядят на украинском языке, в отличии от комедий, уверена она. Об этом сообщает УП.

"Продукты в весеннем сезоне сделаны на русском языке, так как украинский сложней для этого жанра. Артистам пока тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает время создания, что потом влияет на бюджет", - добавил продюсер.

Также на канале отмечают, что украиноязычный продукт показывают только для Украины, без продажи за пределы страны. Для продажи нужно делать на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации для русского языка, не заложены в бизнес-модель, как потенциальные продукты для продажи в странах СНГ.

При этом канал 1+1 ссылается на какую-то Антонину - сборный образ телезрительниц их продукта.

"Антонине 35-40 лет, она живет в городе. Мы специально не говорим, что ей 45 или 40 лет, а воспринимаем некоторые разные периоды, этапы в жизни Антонины. 1+1 - это и есть муж Антонины. Это опора и надежда. Это тот, от кого она желает иметь детей", - заявил Максим Кривицкий, руководитель бизнес-единицы "Телевизионный бизнес 1+1 медиа", а также генпродюсер канала 1+1.

Украинцы активно начали обсуждать это решение. Большинству это не понравилось:

"Кроме мата, нечем ответить. Антонину они нашли", "Ганьба 1+1", "Это ганьба", "Тежело воспринимать 1+1 на любом языке", "Феерический маразм", Выходит, что когда люди смотрят комедии, то они не замечают, на каком языке они идут. Выходит люди - это русскоязычные, а украинцы, с точки зрения Г+Г - это не люди?".

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