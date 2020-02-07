Над 25-річним «слугою народу» і «талановитим» економістом Євгеном Брагаром нависла нова неприємність

Не встиг народний депутат оговтатися після скандалу, який сам же й спровокував, порадивши бабусі з Кіровоградської області продати собаку для оплати комуналки, як добрі люди дали йому черговий привід втратити спокій і сон, передає Politeka.

На сайті президента України з'явилася петиція з вимогою призвати Брагара в армію, оскільки йому 25 років, а це – вік, коли українські громадяни ще проходять службу.

Її автор – Ярослав Горлатий. На сайті вона з'явилася 6 лютого.

Щоб на звернення звернули увагу, воно має зібрати 25 тисяч голосів за 90 днів. Станом на ранок 7 лютого їх було 188.

Зазначимо, що новоспечений парламентарій дасть фору однопартійцям за кількістю «зашкварів». Спочатку Брагар виступив на захист маршрутчика, який не погодився на прохання волонтерок вимкнути в салоні автобуса російський серіал. Більш того, він поскаржився на одну з них, Анастасію Конфедерат, в поліцію за дискримінацію російської мови.

Потім мав місце епічний ефір програми «Голос народу» на «112 каналі», де Брагар оскандалився порадою про продаж собаки і заслужено отримав у відповідь шквал мемів, насмішок і народної ненависті.

Вирішивши, що поганий піар – теж піар, Євген пішов ще далі і знову став антигероєм мережі. Цього разу він заявив, що патріотичне кіно не варто фінансувати, оскільки воно не окупається. В якості успішного кіно він навів фільми, що продукує студія «95 квартал».

Нагадаємо, скандальний Ківа переплюнув "собак" Брагара і дав свою пораду українцям.

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