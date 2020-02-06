Комісія Південного військового округу Збройних сил Росії прибула на непідконтрольну Україні частину Донбасу

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки України. Вони повідомили, що до складу комісії входять офіцери Михайлівської військової артилерійської академії (Санкт-Петербург), передає прес-служба Міноборони, на офіційному сайті.

У повідомленні сказано, що командування ЗС РФ нарощує бойову міць на території Донбасу і готує підрозділи терористів до активних бойових дій.

зокрема бойова підготовка ведеться з'єднанннях та частинах 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК.

"Основні зусилля супротивника зосереджені на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських підрозділів, у тому числі з виконанням стрільб у складі мінометних батарей і артилерійських дивізіонів у взаємодії з розвідувальними підрозділами", – йдеться у зведенні українських захисників.

Варто відзначити, що раніше розвідка повідомила, що окупаційні війська почали стягувати до лінії розмежування нову техніку, з допомогою якої влаштовують провокації ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

"Фактично вони скасовують ту структуру влади, яка була і розв'язують собі руки. Коли Сталін готувався до війни він робив те ж саме. Путін вийшов з окопів, він готується до ривка. Всі погодяться на умови Росії і тоді виповниться блакитна мрія - Ялта -2", - вважає експерт.

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