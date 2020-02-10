На оккупированной территории Донбасса устроили сафари для зажиточных россиян, живыми мишенями на которых выступают провинившиеся боевики

Об этом рассказал блогер "Фашик Донецкий" в своем блоге на страницах издания Обозреватель.

По данным блогера, бывший украинский военнослужащий, который во время оккупации перешел на сторону боевиков, Эдуард Пелишенко по кличке Крым устроил бизнес на охоте для зажиточных россиян, которым надоело стрелять в животных.

"Утки или кабаны - это для лохов. Пелишенко предлагает зажиточным россиянам "поохотиться" по-настоящему - пострелять в дынырийцев из оружия, которое "охотникам" можно выбрать самостоятельно", - заметил блогер.

Ко всему прочему, блогер отметил, что существует даже специальный каталог из которого "охотник" может выбрать для обстрела "тушку", которая понравится больше других. Преимущественно пропадают боевики, которые относятся к 3-й и 100-й бригадам, а также те, кто служат в 11 полке.

Пропажу боевика сразу списывают на украинскую армии и американский спецназ, которые якобы их крадут.

Случается такое, что клиент не хочет доплачивать за выбор мишени, тогда организатор такого бизнеса на крови, выбирает жертву из боевиков, которые чем-то его расстроили.

Также ранее сообщалось, что ситуация на востоке Украины остается острой и напоминает "прогибание" перед оккупантами, а не установление мира.

Такую мысль выразил лидер движения "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

По его словам, развитие событий на Донбассе (обстрелы, погибшие и раненные) говорят о том, что ситуация не меняется, а если взглянуть на цифры, и того хуже, чем год назад.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донбассе расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.