14 лютого по всьому світу відзначають міжнародний День святого Валентина, який ще називають святом для закоханих.

В честь нього вітають своїх коханих, друзів, подруг, подружжя та родичів. День святого Валентина — гарний привід зізнатися в своїх почуттях і спробувати зав'язати стосунки з коханою людиною. Звичайно, краще всього це зробити особисто. Але особливо сором'язливі можуть підібрати правильні слова і відправити їх по СМС або в месенджері.

Трохи історії. Існує багато версій, як і чому з'явився свято. Найвідоміші легенди свідчать про Валентина, християнина із Стародавнього Риму, який вінчав закоханих всупереч розпорядженням місцевих правителів. У 496 році Папа Римський призначив 14 лютого Днем мученика Валентина.

Жителі Римської імперії відзначали свята на честь олімпійських богів, але породили багато цікавих традицій. Наприклад, дівчата клали записки зі своїми іменами в якусь посудину, а потім хлопці по черзі їх діставали. Юнак повинен був цілий рік доглядати за обраницею, чиє ім'я йому дісталося під час жеребкування. Як кажуть історики, такий обряд проводили саме 14 лютого.

Так чи інакше, зараз українці щороку вітають своїх коханих хлопців, дівчат, чоловіків і дружин з Днем всіх закоханих, виражають свою любов не тільки словами, але й подарунками. 14 лютого порадувати можна не тільки другу половинку, але також друга або подругу. Особливо, якщо зараз у них немає коханої людини. Крім того, завжди можна написати СМС-ку мамі з татом і повідомити, що дитина їх дуже сильно любить. Не завадить відправити повідомлення тітці, сестричці, брата, кума та іншим близьким родичам.

Пам'ятайте, що для СМС потрібно вибирати короткі поздоровлення в прозі або маленькі вірші. Хороший варіант — гарні побажання на картинках. Наприклад, валентинка-анімація.

Привітання дівчатам

Дівчина — істота витончене. Неважливо, як вона себе показує. Всередині кожної дівчинки живе принцеса. Тому в День святого Валентина потрібно показати коханій, як сильно її обожнюють і цінують. Проявіть увагу і турботу. Зробіть дівчині приємне, відправивши слова, які вона так хоче почути від свого мужчны. А дружині — подвійно. Їй важливо знати, що за роки у шлюбі вона ще не байдужа чоловікові.

Кожен день давно зустрічаю

Я з ніжними думками про тебе.

І тільки одного бажаю —

Тебе запросити до себе!

***

З днем закоханих, краса моя,

І ти мене сильно кохай!

Бо для мене любов твоя,

Краща за будь-який рай.

***

Зі святом щирого кохання,

Зі святом божевілля і зізнань,

Не пройшли даремно старання,

Я в полоні твоїх почуттів і бажань!

***

Я дуже хочу надіслати тобі усю свою любов, але листоноша не прийняв — вона занадто велика!

***

Моя красуня, з днем закоханих тебе! Твоя любов для мене найкращий подарунок небес! Сонечко, люблю тебе більше життя, радію кожній секунді, проведеної поруч. А тому постійно буду поруч — купатися в променях твого тепла.

***

Малятко, спасибі тобі за радість і турботу, які ти мені даруєш щодня. Моє серце б'ється лише для тебе. З святом Святого Валентина!

Привітання чоловікам

Коханому хлопцю або чоловікові на День святого Валентина важливо зробити приємний подарунок. Проявивши ініціативу, дівчина покаже свої справжні почуття до обранця. Оригінально підняти настрій молодої людини або навіть зрілому чоловіку допоможуть вірші, проза чи листівки. Головне, несподівано відправити їх в СМС-повідомленні або по інтернету.

У моїх мріях тільки ти один,

Мені так добре бути із тобою,

Що бігу найщасливіших годин

Не помічаю, коли ти зі мною!

***

День закоханих — це привід

Сказати знов тобі “люблю”.

Давай схопимо години щасливі

Й підем зустрічати зорю.

Нехай кохання зігріває,

Несе хай радість і тепло,

Любов в повітрі лиш літає,

Дарує щастя та добро!

***

З днем Святого Валентина,

Ти зародив в мені любов,

Вона реве в нас, як машина

То ж хай газує знов і знов!

***

Любов, як пожежа — якщо почався, то не загасиш. Такий вогонь вже палає у моєму серці з-за тебе! І я не хочу з ним боротися.

***

Ти взяв мене в полон напористою атакою. Але навіть якщо хтось відкриє двері цієї темниці — я нікуди не втечу. Тепер я і моя любов будемо з тобою навіки.

***

Купідон зовсім очманів і б'є наповал. У мене в серці важка рана, і тільки з-за тебе я все ще живу на білому світі. З нетерпінням чекаю медичних процедур!

Друзям і подругам

Своїх близьких завжди потрібно підтримувати. А для деяких День святого Валентина — дуже сумне свято. Можливо, чоловік нещодавно розлучився з другою половинкою або невдало закохався. В цей день варто розважити його, приславши веселі побажання. Найкращій подрузі або товаришеві буде приємно отримати смішні вірші або прозу. Можна навіть вульгарні анімаційні відео.

Якщо прикольні жарти спрацювали, значить не все так погано, і можна кликати друга святкувати в компанії. Можливо, саме там він знайде собі дівчину. Чи наважиться на визнання тієї, яку любить вже давно.

Більше грошей та інтиму!

З днем Святого Валентина!

Будуть гроші і інтим

Навіщо потрібен Валентин?

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин як в добрій казці

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок -

Дружній поцілунок.

***

Хай тобі не допоміг Валентин,

Зі святом все одно вітаю!

Дарма ти сумуєш вдома один,

Скоро прийду, і підемо погуляєм!

***

З Днем святого Валентина,

Я Тебе вітаю!

Море радості в кохані,

Подрузі бажаю!

***

З чудовим днем любові

Прийми мої щирі вітання,

Хай буде у житті доволі

І ласки й ніжності й кохання!

***

Друже, вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю кожен день відчувати підтримку близької людини. Найголовніше — міцного взаємного кохання!

***

Бажаю отримувати від життя якомога більше ніжності, розуміння, романтики і тепла. Щоб ти ніколи не відчував себе самотнім, а поруч завжди були губи для поцілунків.

***

Подружка, хочу завжди бачити тебе щасливою. Нехай хлопець задовольняє тебе у всьому, виконує всі забаганки і приємно дивує кожен день.

Як привітати родичів з Днем святого Валентина

Хороший привід, щоб зайвий раз привітати улюблену матусю, придумати цікаве привітання для сестри або купити валентинки для дітей. Татові теж завжди приємно увагу, навіть якщо він цього не показує. Коротке повідомлення гарантовано обрадує його в цей день.

У День святого Валентина

Хай заведе тебе доля у казку,

Щоб коханий не покинув

А дарував любов і ласку!

***

З Валентином тата вітаю!

Адже тебе, як ні крути!

Люблять і поважають.

Будь коханим і люби!

***

Мамусю, нехай добрий Валентин

Додасть щастя і любові з лихвою,

Щоб кожен знав, що в світі не один,

Й діти приїжджали милуватись тобою.

***

Я найкращу сестру вітаю

З Днем закоханих і бажаю

Щоб твій принц більш не вагався

Та в любові скоріше зізнався.

Батькам, сестрі та іншим близьким також можна написати в прозі. Часом без рими виходять навіть більш душевні зізнання, ніж у віршах.

***

Матуся, рідна моя, в День Святого Валентина бажаю тобі зустріти справжнє щастя і опинитися в обіймах люблячого чоловіка, який подарує тобі багато турботи, уваги, ніжності.

***

Батьки, вітаю вас з днем усіх закоханих. Зберігайте свою любов — разом ви здолаєте всі труднощі і негаразди. А я бажаю, щоб у вашому сімейному житті було менше суперечок, хвороб і проблем.

***

Сестричка, зустрічай День святого Валентина. Я від усього серця бажаю, щоб в тебе завжди кипіла любов і пекуча пристрасть.

Привітання Валентину та Валентині

День святого Валентина — це не тільки свято закоханих, але і іменини. Для подруги або друга з таким ім'ям можна підготувати особливий віршик або поздоровлення в прозі.

У Валентина нині свято!

День Валентина - день кохання!

Дівки хай гарні та багаті

Несуть тобі свої вітання!

***

Вітаю зі святом, Валентино,

Хай життя буде, як малина.

Щастя й радості — з лихвою!

Ти, головне, — будь самою собою.

***

Ти, як ураган, нестримна!

І нахрапом тебе не узяти.

Красу твою, чудова Валентина,

Можна лиш з богами порівняти.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Валі помагає,

Ангел покровитель!

Валентин(о), сьогодні твій щасливий день. Бажаю солодко цілуватися, ніжно-ніжно обіймати, кожен день заново закохуватися в самого кращої людини на світі!

***

Валентин(о), вітаю з Днем любові. Бажаю, щоб у серці завжди жило це світле і сильне почуття. А кохана людина завжди відповідав взаємністю.

***

Валентин(о), ось і настав той самий день. Лови свою любов за пишний хвіст і що є сечі тягни в своє лігво. У День всіх закоханих вона не посміє відмовити. Бажаю, щоб твоя друга половинка завжди поділяла твої бажання і радувала кожен день.

Привітання англійською мовою

Якщо традиційні тексти на російській або українській мовах вже приїлися, можна знайти цікаві варіанти для хлопця або дівчини іноземною. Пропонуємо кілька привітань англійською мовою з перекладом.

I love you so much. Happy valentine's day!

Я люблю тебе дуже сильно! З Днем Святого Валентина!

***

I am glad to be spending valentine's Day with you. There is no one else I would rather have as my Valentine.

Я рада провести День Валентина з тобою. Немає жодної людини, якого я хотіла б зробити своїм Валентином

***

Be my Valentine for the rest of my life!

Будь моїм Валентином на все життя!

Нагадаємо, коли настане православна, католицька і єврейська Пасха в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, нищівного удару з космосу обрушиться на українців в лютому: названа фатальна дата.

Також Politeka писала, що свята і вихідні у березні: як довго будуть відпочивати українці.