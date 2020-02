14 февраля по всему миру отмечают международный День святого Валентина, который еще называют праздником для влюбленных.

В честь него поздравляют своих возлюбленных, друзей, подруг, супругов и родственников. День святого Валентина — хороший повод признаться в своих чувствах и попытаться завязать отношения с любимым человеком. Конечно, лучше всего это сделать лично. Но особо стеснительные могут подобрать правильные слова и отправить их по СМС или в мессенджере.

Немного истории. Существует много версий, как и почему появился праздник. Самые известные легенды гласят о Валентине, христианине из Древнего Рима, который венчал влюбленных вопреки распоряжениям местных правителей. В 496 году Папа Римский назначил 14 февраля Днем мученика Валентина.

Жители Римской империи отмечали праздники в честь олимпийских богов, но породили много интересных традиций. Например, девушки клали записки со своими именами в какой-то сосуд, а затем парни по очереди их доставали. Юноша должен был целый год ухаживать за избранницей, чье имя ему досталось во время такой жеребьевки. Как говорят историки, такой обряд проводили именно 14 февраля.

Так или иначе, сейчас украинцы каждый год поздравляют своих любимых парней, девушек, мужей и жен с Днем всех влюбленных, выражают свою любовь не только словами, но и подарками. 14 февраля порадовать можно не только вторую половинку, но также друга или подругу. Особенно, если сейчас у них нет любимого человека. Кроме того, всегда можно написать СМС-ку маме с папой и сообщить, что ребенок их очень сильно любит. Не помешает отправить сообщение тете, сестренке, брату, куме и другим близким родственникам.

Помните, что для СМС нужно выбирать короткие поздравления в прозе или маленькие стихи. Хороший вариант — красивые пожелания на картинках. Например, валентинка-анимация.

Поздравления девушкам

Девушка — существо утонченное. Неважно, как она себя показывает. Внутри каждой девочки живет принцесса. Поэтому в День святого Валентина нужно показать любимой, как сильно ее обожают и ценят. Проявите внимание и заботу. Сделайте девушке приятное, отправив слова, которые она так хочет услышать от своего мужчны. А жене — вдвойне. Ей важно знать, что за годы в браке она еще не безразлична мужу.

Каждый день давно встречаю

Я с нежной мыслью о тебе.

И только одного желаю —

Тебя увидеть не во сне!

***

С днем любви, краса моя,

Радость неземная!

Для меня любовь твоя,

Лучше любого рая.

***

С праздником искренней любви,

С праздником безумства и признаний,

Меня волнуешь только ты,

Я в плену твоих чувств и желаний!

***

Я очень хочу прислать тебе всю свою любовь, но почтальон не принял — она слишком большая!

***

Моя красавица, с днем влюбленных тебя! Твоя любовь для меня самый лучший подарок небес! Солнышко, люблю тебя больше жизни, радуюсь каждой секунде, проведенной рядом. А потому постоянно буду рядом — купаться в лучах твоего тепла.

***

Малышка, спасибо тебе за радость и заботу, которые ты мне даришь ежедневно. Мое сердце стучит только для тебя одной. С праздником Святого Валентина!

Поздравления мужчинам

Любимому парню или мужу на День святого Валентина важно сделать приятный подарок. Проявив инициативу, девушка покажет свои настоящие чувства к избраннику. Оригинально поднять настроение молодому человеку или даже зрелому мужчине помогут стихи, проза или открытки. Главное, неожиданно отправить их в СМС-сообщении или по интернету.

День влюбленных - для нас с тобой,

Мой самый нежный, дорогой.

В подарок от меня лови,

Море страсти и любви.

***

Тебе доверилась навечно,

Всю любовь подарила беспечно,

Верю, ты ее никогда не убьешь!

И нас обоих к счастью приведешь.

***

С днем Святого Валентина,

Ты зародил во мне любовь,

Она ревет в нас, как машина

Пусть заведется вновь и вновь!

***

Любовь, как пожар — если начался, то не потушишь. Такой огонь уже пылает в моем сердце из-за тебя! И я не хочу с ним бороться.

***

Ты взял меня в плен напористой атакой. Но даже если кто-то откроет дверь этой темницы — я никуда не убегу. Теперь я и моя любовь будем с тобой навеки.

***

Купидон совсем ошалел и бьет наповал. У меня в сердце тяжелая рана, и только из-за тебя я все еще живу на белом свете. С нетерпением жду медицинских процедур!

Друзьям и подругам

Своих близких всегда нужно поддерживать. А для некоторых День святого Валентина — очень грустный праздник. Возможно, человек недавно расстался со второй половинкой или неудачно влюбился. В этот день стоит развлечь его, прислав веселые пожелания. Лучшей подруге или товарищу будет приятно получить смешные стихи или прозу. Можно даже пошлые анимационные видео.

Если прикольные шутки сработали, значит не все так плохо, и можно звать друга праздновать в компании. Возможно, именно там он найдет себе девушку. Или решится на признание той, которую любит уже давно.

Больше денег и интима!

С днем Святого Валентина!

Будут деньги и интим —

Зачем нужен Валентин?

***

Я люблю эту жизнь,

Потому что я в ней,

А тебя потому,

Что ты в жизни моей!

***

Пусть тебе не помог Валентин,

С праздником все равно поздравляю!

Зря ты скучаешь дома один,

Скоро приду, и пойдем погуляем!

***

В День святого Валентина,

Хочу своей подруге пожелать:

Всегда быть сказочно красивой,

Чтоб парни глаз не могли оторвать!

***

Моя подружка! Получи вагон подарков

В День Валентина, и потом весь год!

Пусть страстный принц на белой иномарке

Тебя в свои владенья увезет!

***

Друже, поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю каждый день чувствовать поддержку близкого человека. А самое главное — крепкой взаимной любви!

***

Желаю получать от жизни как можно больше нежности, понимания, романтики и тепла. Чтобы ты никогда не чувствовал себя одиноким, а рядом всегда были губы для поцелуев.

***

Подружка, хочу всегда видеть тебя счастливой. Пусть парень удовлетворяет тебя во всем, выполняет все капризы и приятно удивляет каждый день.

Как поздравить родственников с Днем святого Валентина

Хороший повод, чтобы лишний раз поздравить любимую мамочку, придумать интересное поздравление для сестры или купить валентинки для детей. Папе тоже всегда приятно внимание, даже если он этого не показывает. Короткое сообщение гарантированно обрадует его в этот день.

В День святого Валентина

Даст судьба тебе, как в сказке,

От любимого мужчины

Ощутить любовь и ласку!

***

С Валентином папу поздравляю!

Ведь тебя, как ни крути!

Любят все и уважают.

Будь любимым и люби!

***

Мамулечка, пусть добрый Валентин

Добавит счастья и любви побольше,

Чтоб каждый знал, что в мире не один

И отчий дом встречает всех подольше.

***

Я лучшую сестру поздравляю

С Днем влюбленных и желаю

Чтоб твой принц не растерялся

И в любви скорей признался.

Родителям, сестре и другим близким можно также написать в прозе. Порой без рифмы получаются даже более душевные признания, чем в стихах.

***

Мамочка, родная моя, в День Святого Валентина желаю тебе встретить настоящее счастье и оказаться в объятиях любящего мужчины, который подарит тебе много заботы, внимания, нежности.

***

Родители, поздравляю вас днем всех влюбленных. Храните свою любовь — вместе вы преодолеете все трудности и невзгоды. А я желаю, чтобы в вашей семейной жизни было поменьше споров, болезней и проблем.

***

Сестренка, встречай День святого Валентина. Я от всего сердца желаю, чтобы в тебе всегда кипела любовь и жгучая страсть.

Поздравления Валентину и Валентине

День святого Валентина — это не только праздник влюбленных, но и именины. Для подруги или друга с таким именем можно подготовить особый стишок или поздравление в прозе.

У Валентина нынче праздник!

День Валентина - день любви!

И много поздравлений разных

Тебе несут друзья твои!

***

Валюша! Валентина!

Ты так неотразима,

Прими же поздравления,

Почет и уважение!

Всех благ, тебе, Валюшечка!

Ты просто ангел, душечка.

***

Дорогая Валентина,

Поздравляем мы тебя!

Будь всегда во всём активна,

Не болей ты никогда.

Пусть проходят беды мимо,

И боятся пусть враги,

Чтоб была ты духом сильной,

Исполнялись все мечты.

***

Мальчик родился у мамы счастливой,

Назвали его именем красивым!

С тех пор тебя все кличут Валентин!

Поздравляю с праздником, мой сын.

Про родных ты никогда не забывай!

И смотри, любовь не прозевай!

Валентин(а), сегодня твой счастливый день. Желаю сладко целоваться, нежно-нежно обниматься, каждый день заново влюбляться в самого лучшего человека на свете!

***

Валентин(а), поздравляю с Днём любви. Желаю, чтобы в сердце всегда жило это светлое и сильное чувство. А любимый человек всегда отвечал взаимностью.

***

Валентин(а), вот и настал тот самый день. Лови свою любовь за пышный хвост и что есть мочи тащи в свое логово. В День всех влюбленных она не посмеет отказать. Желаю, чтобы твоя вторая половинка всегда разделяла твои желания и радовала каждый день.

Поздравления на английском языке

Если традиционные тексты на русском или украинском языках уже приелись, можно найти интересные варианты для парня или девушки на иностранном. Предлагаем несколько поздравлений на английском с переводом.

I love you so much. Happy Valentine's day!

Я люблю тебя очень сильно! С Днем Святого Валентина!

***

I am glad to be spending Valentine's Day with you. There is no one else I would rather have as my Valentine.

Я рада провести День Валентина с тобой. Нет ни одного человека, которого я хотела бы сделать своим Валентином

***

Be my Valentine for the rest of my life!

Будь моим Валентином на оставшуюся жизнь!

Напомним, когда наступит православная, католическая и еврейская Пасха в 2020 году.

Как сообщала Politeka, сокрушительный удар из космоса обрушится на украинцев в феврале: названа роковая дата.

Также Politeka писала, что праздники и выходные в марте: как долго будут отдыхать украинцы.