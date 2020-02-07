Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в марте 2020 года

Об этом пишет Politeka.net.

В следующем месяце украинцам вновь повезет и они будут отдыхать целых десять дней.

Это связано с тем, что в первом месяце весны появляется дополнительный выходной из-за Международного дня женщин, который выпадает на воскресенье 8 марта.

Соответственно, праздник переносится на понедельник и украинцы получают дополнительный выходной.

В то же время пятница перед 8 марта не станет сокращенным днем, поскольку Международный женский день выпадает на воскресенье.

И этот день все еще остается официальным государственным праздником, несмотря на все дискуссии относительно возможной отмены празднования 8 мартя в Украине.

Стоит также отметить, что 2 марта начинается Великий пост у православных украинцев, который продлится до 18 апреля. Этот пост считается самым строгим, длится семь недель и заканчивается в день Пасхи, которую в этом году Украина отпразднует 19 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский вынес вердикт относительно отмены 8 марта в Украине. Напомним, что ключевым вдохновителем отмены празднования 8 Марта в Украине был экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который подал такую идею осенью 2017 года.

Впрочем, большинство украинцев негативно относлись к этой идее. Не поддержал ее и нынешний президент Владимир Зеленский, который еще в 2018 году, будучи актером, заявил, что праздник 8 марта нужен.

"Для меня 8 марта близкий и приятный праздник, потому что 8 марта я привык поздравлять своих любимых женщин. Наши мамы, бабушки, наши учителя первые, я к ним очень трепено отношусь, дочери, у меня есть доченька - хочется их поздравить. Это настоящий женский праздник. Они все ждут. Ты даришь цветы. Ну когда еще?", - сказал он.

Зеленский также отметил, что история этого праздника в этом контексте не так важна.

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