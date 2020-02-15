Погода в Україні 15 лютого принесе сніг з дощем в одні області, а сонце – в інші

Про примхи мінливої лютневої погоди в новому прогнозі розповіли синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що в суботу в Україні збережеться волога і прохолодна погода, однак вже після цього очікується потепління.

Так, згідно з прогнозом, 15 лютого на заході України буде хмарно з проясненнями, а місцями пройде невеликий дощ зі снігом.

Температура вночі становитиме від -3 до +2 градусів, а вдень повітря прогріється до +1…+6. У Карпатах також місцями пройде дощ і мокрий сніг, температура вночі опуститься до -9…-4 градусів, а вдень підніметься до -2…+3 градусів.

На півночі очікується мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі опустяться до -3…+2 градусів, а вдень підніметься до +2…+7.

У центральних областях 15 лютого буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі очікується -2…+3 градуси, вдень +2…+7 градусів.

у східних областях У суботу також очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі буде досить морозно: від -3 до -6 градусів, а вдень температура підвищиться до +6…+8.

у Києві В суботу також можливий сніг з дощем. Температура вночі становитиме від -1 до +1, а вдень – до +5 градусів.

До цього ми повідомляли, що слідом за аномально теплою зимою в Україні варто чекати не менш теплий березень.

Про це повідомила керівник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич.

Нинішня зима цілком може виявитися найтеплішою за всі 130 років спостережень в Україні, повідомила Донич. Оскільки погодний тренд з високою вірогідністю продовжиться, то і від весни варто чекати нових температурних аномалій.

"Березні після теплих зим були теплі, значно вище кліматичної норми", - заявила експерт.

Так, в Україні найбільш теплі зими спостерігалися в 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 рр.. Всі рекорди може побити нинішня зима 2019-2020 рр. Середня температура повітря в березні слідом за теплими зимами минулих років становила +5,4, +6 і + 1,4 градуса. При тому, що кліматична березнева норма в Україні становить лише 0,8 градуса тепла.

Нагадаємо, погода підсуне українцям "свиню" на вихідних: кому доведеться несолодко.

Як повідомляла Politeka, "клімат зміниться до невпізнання": синоптики приголомшили прогнозом, "в Києві почне процвітати...".

Також Politeka писала, що весна в Україні почнеться з аномалій: синоптик зробила важливе попередження.