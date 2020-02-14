Погода в Україні на вихідних 15-16 лютого буде переважно без опадів, але пощастить не всім

З прогнозом українців ознайомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що в суботу і в неділю сильного вітру в Україні не буде. Категорія: північно-західний з переходом у неділю на південно-західний. Карта прогнозу сили вітру.

Серйозних опадів не передбачається.

Тільки 15 лютого на Заході та Півночі місцями можливий невеликий мокрий сніг і дощ.

Температура повітря істотно не зміниться, в суботу +1 +5, у неділю + 3 + 8 градусів. На півдні на кілька градусів тепліше.

У Києві субота буде з хмарами і часом невеликими опадами, у неділю в основному сухо. Температура повітря 15 лютого +3 градуси, 16 лютого +6 градусів.

Зазначимо, глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська раніше заявила, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на розклад життя в країні.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Вона уточнила, що морози в Україні та снігопади можуть наскочити навіть навесні, як це вже було 23 березня 2013 року.

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