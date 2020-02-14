Вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді - температура повітря вперше піднялася до 20,75 °C.

Про це повідомляє The Guardian.

Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Вчені вважають, що така температура аномальна. Як пише видання, поки Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.

Вчені відзначили, що зауважують потепління на всіх 23 дільницях в Антарктиді.

Раніше 6 лютого в Антарктиді на аргентинській базі «Есперанса» зафіксували температуру 18,3 °C — це був історичний рекорд.

Нагадаємо, найбільший у світі айсберг відколовся від льодовика в Західній Антарктиді. Повідомлення про це опубліковано на сайті проекту MIDAS британського Університету Суонсі (Уельс), вчені якого вивчають зміни клімату в Західній Антарктиці і спостерігають за льодовиком Ларсена.

Колосальних розмірів айсберг, іменований А68, відколовся від льодовика ще влітку 2017 року, але не рухався все це час.

Вчені відзначають, що це один із самих великих айсбергів за всю історію спостережень. Його товщина досягає 200 метрів, а зарубіжні видання порівнюють його площу з розмірами штату Делавер (6500 кв. км) або з площею, на якій могли б розміститися два Люксембурга.

Якийсь час назад з'явилися новини про радіацію в Антарктиді, але джерело не був відомий, а було лише припущення про те, з якої причини в Антарктиді могла з'явитися радіація і чому вона поширюється.

Для уточнення цих процесів вчені проаналізували дані про Антарктиду, і з'ясувати, що причиною високої радіації може бути материковий розлом, який поступово розростається.

Розлом збільшується приблизно на один кілометр в довжину щорічно, що впливає на швидкість танення льодовиків, адже в деяких місцях розлому температура досягає 180 градусів.

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