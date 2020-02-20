Стрілки устроли жорстоку бійню в барах: багато загиблих, кадри трагедії

щонайменше вісім людей загинули, п'ятеро постраждали під час стрілянини, відкритої зловмисником в місті Ханау у федеральній землі Гессен в центральній частині Німеччини.

За повідомленнями очевидців, увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальянних в центральній частині Ханау, застреливши трьох осіб. Нападники втекли, а через деякий час з'явилася інформація про схожу подію в кальянной, що знаходиться в іншому районі міста - Кессельштадт. Повідомляється, що в приміщення увійшов чоловік і відкрив безладну стрілянину, убивши п'ятьох осіб.

Поліція Ханау підтвердила повідомлення про вісім загиблих і п'ятьох важко поранених. Жертви - в основному молоді люди, в тому числі жінка.

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У мережі вибухнув гучний скандал з-за українського парламентарія, яка на робочому місці вирішила пограти на телефоні

Так, мова йде про народного депутата від фракції «Батьківщина» Анжеліки Лабунської. Під час розгляду проекту закону про землі, жінка вирішила пограти на смартфоні в ігри. Це потрапило на камеру журналіста Олексія Липовецького.

Сама народний депутат при цьому робила вигляд, що інтенсивно працює, прикриваючи телефон рукою.

"Це дико": Зеленський знову зчепився з "розбійником" Годунком

Президент України 19 лютого після візиту в лікарню виступив перед журналістами і керівництвом медзакладу. Однак, крім них його чекала зустріч зі старим «знайомим» - секретарем місцевої міської ради Ярославом Годунком, якого президент, в липні минулого року вигнав з засідання міськради і назвав «розбійником». Тепер Годунок вирішив попросити Зеленського зайнятися розслідуванням розкрадання коштів колишніми чиновниками.

У відповідь на це президент зауважив, що для початку потрібно закінчити будівництво корпусу лікарні, і тільки потім розбиратися з корупцією.

Нагадаємо, Путін дав сигнал Зеленському, Україна в небезпеці.

Як повідомляла Politeka, Майдан розгорівся під вікнами Зеленського: українці повстали проти путінських законів.

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