Стрелки устроли жестокую бойню в барах: много погибших, кадры трагедии

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. Сообщается, что в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.

Полиция Ханау подтвердила сообщения о восьми погибших и пяти тяжело раненных. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина.

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В сети разразился громкий скандал из-за украинского парламентария, которая на рабочем месте решила поиграть на телефоне

Так, речь идет о народном депутате от фракции «Батькивщина» Анжелике Лабунской. Во время рассмотрения проекта закона о земле, женщина решила поиграть на смартфоне в игры. Это попало на камеру журналиста Алексея Липовецкого.

Сама народный депутат при этом делала вид, что интенсивно работает, прикрывая телефон рукой.

"Это дико": Зеленский снова сцепился с "разбойником" Годунком

Президент Украины 19 февраля после визита в больницу выступил перед журналистами и руководством медучреждения. Однако, помимо них его ждала встреча со старым «знакомым» - секретарем местного городского совета Ярославом Годунком, которого президент, в июле прошлого года выгнал с заседания горсовета и назвал «разбойником». Теперь Годунок решил попросить Зеленского заняться расследованием хищения средств бывшими чиновниками.

В ответ на это президент заметил, что для начала нужно закончить строительство корпуса больницы, и только потом разбираться с коррупцией.

Напомним, Путин дал сигнал Зеленскому, Украина в опасности.

Как сообщала Politeka, Майдан разгорелся под окнами Зеленского: украинцы восстали против путинских законов.

Также Politeka писала, что у Зеленского поразили заявлением по Донбассу: «Надо еще разобраться, кто начал...».