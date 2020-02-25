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Ціни на газ різко змінилися, нові платіжки прийдуть вже скоро: скільки платитимуть українці

Цифри в платіжках за газ у лютому знизилися на 15% порівняно з січнем.

Тепер ціна газу без податків, націнки газзбутов та витрат на транспортування становить 3,95 тис. грн за тис. куб. м, заявляють представники Нафтогазу. За їхніми словами, ціни нібито знизилися із-за того, що на найбільших європейських енергетичних біржах подешевшали енергоресурси.

Оплачувати газ за зниженою ціною зможуть споживачі, які придбали газ на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас", а невикористані кошти обіцяють перевести на їх рахунки.

По стопах Гончарука: рейтинг Зеленського рекордно змінився, президент поплатився за свої помилки

Рейтинг президента Володимира Зеленського поступово падає, парламенту та уряду українці вже не вірять.

Центр Разумкова провів опитування українців і дізнався, наскільки українці довіряють владі України. Володимиру Зеленському в лютому довіряли 51,5% громадян. Найвищим рейтинг президента був у вересні - тоді йому вірили 79%. Не вірили 13,5%. Не вірять вже в лютому 41%.

Уряду у вересні довіряли 57% українців, а не вірили - 22%. У лютому 28% тільки довіряють, а 64,5% немає.

НАТО розсекретила нове суперзброю, такого світ ще не бачив: «Виконаний за схемою…»

В інтернет-мережі розкрили деталі про нову зброю НАТО, яке конструировалось для них більш десяти років.

Так, розробка автономного летального апарату почалася в 2007 році на замовлення Міністерства оборони Німеччини. До сьогоднішнього дня проект був повністю засекречений. Безпілотник конструювався в рамках проекту LOUT (малопомітна безпілотна випробувальна платформа).

Уточнимо, що летальний апарат виконаний за схемою " літаючого крила і має ромбовидну форму. По ідеї, він буде виконувати польоти на дозвукових швидкості.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки передали Україні озброєння, яке може миттєво засікти ворога.

Як повідомляла Politeka, у мережі оприлюднили фотографії катерів класу Island, які завтра США передадуть Україні.

Також Politeka писала, що українське озброєння продається в НАТО.