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Екс-командира "Айдара" з вагітною дружиною схопили в Європі: «За запитом Росії»

Колишнього командира батальйону "Айдар" і народного депутата VIII скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією.

За словами Мельничука, його затримали, тому що раніше він був оголошений в міжнародний розшук російськими правоохоронцями. Екс-нардеп додав, що чекає представників Інтерполу, які будуть його затримувати.

Він додав, що знаходиться у відділенні з дружиною, яка вагітна на сьомому місяці і з 9-місячним сином.

При цьому, Мельничук уточнив, що поки не отримав жодних пояснень від посольства.

На Донеччині загинув боєць ООС, подробиці

1 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

«Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінського домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - повідомили в штабі ООС.

В результаті обстрілу ворожих один український захисник загинув, п'ятеро військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще дві людини отримали бойове поразки.

Курс долара злетить вгору, гривні не залишать жодних шансів: що відбувається в обмінниках

Курс валют в Україні 2 березня різко здивує всіх, долар і євро проявлять характер і змусять гривню трястися.

Так, за сто доларів в обміннику доведеться віддати 2459 гривень (+3,1 порівняно з п'ятницею).

Аналогічною ситуація буде виглядати і з курсом євро. За 100 купюр потрібно буде віддати 2697,89 гривень (+4,9 порівняно з минулим днем торгів).

Нагадаємо, банки масово закривають свої відділення в Україні: що відбувається і що буде з грошима.

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