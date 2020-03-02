Бывшего командира батальона "Айдар" и народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

По словам Мельничука, его задержали, потому что ранее он был объявлен в международный розыск российскими правоохранителями. Экс-нардеп добавил, что ждет представителей Интерпола, которые будут его задерживать.

Он добавил, что находится в отделении с женой, которая беременна на седьмом месяце и с 9-месячным сыном.

При этом, Мельничук уточнил, что пока не получил никаких объяснений от посольства.

"Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли (вопрос – ред.) перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал мои права", – заявил экс-нардеп.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года на границе в Польше по запросу России был задержан ветеран АТО Игорь Мазур.

В Варшаве подчеркнули, что польские пограничники задержали Мазура согласн

Напомним, в январе диверсант пытался подорвать харьковского разведчика батальона «Айдар» Григория Сиваченко с позывным «Гора».

За его убийство спецслужбы РФ готовы были платить завербованному харьковчанину.

Сиваченко по профессии теплоэнергетик, ушел на фронт добровольцем. Известно, что за время службы он провел несколько блестящих операций. Так, во время обороны 32-го блокпоста нашел и обезвредил группу российских офицеров, один из которых был «Героем России», а затем обнаружил разведшколу и обезвредил нескольких инструкторов.

За свое мужество в конце 2019 года бывший боевой командир разведподразделения батальона ВСУ получил звание «Народный герой».

Именно за такую деятельность россияне и приговорили разведчика к смерти, наняв для этого диверсанта.

Затримали греки по проханню рашки Gepostet von Сергій Мельничук am Sonntag, 1. März 2020

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость

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