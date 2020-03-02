Экс-командира "Айдара" с беременной женой схватили в Европе: «По запросу России»

Бывшего командира батальона "Айдар" и народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.

По словам Мельничука, его задержали, потому что ранее он был объявлен в международный розыск российскими правоохранителями. Экс-нардеп добавил, что ждет представителей Интерпола, которые будут его задерживать.

Он добавил, что находится в отделении с женой, которая беременна на седьмом месяце и с 9-месячным сыном.

При этом, Мельничук уточнил, что пока не получил никаких объяснений от посольства.

На Донбассе погиб боец ООС, подробности

1 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - сообщили в штабе ООС.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевое поражения.

Курс доллара взлетит вверх, гривне не оставят никаких шансов: что происходит в обменниках

Курс валют в Украине 2 марта резко удивит всех, доллар и евро проявят характер и заставят гривну трястись.

Так, за сто долларов в обменнике придется отдать 2459 гривен (+3,1 по сравнению с пятницей).

Аналогичной ситуация будет выглядеть и с курсом евро. За 100 купюр нужно будет отдать 2697,89 гривен (+4,9 по сравнению с прошлым днем торгов).

Напомним, банки массово закрывают свои отделения в Украине: что происходит и что будет с деньгами.

Как сообщала Politeka, доллар устроит гривне жаркую весну: "в марте курс будет...".

Также Politeka писала, что курс валют на выходных снова удивит украинцев, доллар и евро готовят атаку.