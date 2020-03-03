Долар і євро різко злетіли в ціні, в обмінниках переполох

Курс валют в Україні 3 березня спровокує паніку на ринку, гривня здасть позиції відразу на кілька пунктів.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

наприклад, за сто американських банкнот доведеться віддати 2481,8 гривень (+22 грн). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро – за сто банкнот доведеться викласти 2760,75 грн (+62,88 гривень).

Уточнюється, що до середини понеділка, 2 березня, сто американських «вічнозелених» стилі 2477,21 гривень.

Головного ворога президента отруїли в Росії, ситуація критична

Одного з головних кандидатів в «президенти» невизнаної Абхазії Аслана Бжанию доставили в лікарню в Сочі у важкому стані.

Як стало відомо, 2 березня політика з самопроголошеної республіки доставили в лікарню в Сочі з симптомами інсульту. При цьому Телеграм-канал Mash з посиланням на свідчення місцевих жителів повідомляє, що мова може йти про отруєння.

Відомо, що напередодні Бжанія вечеряв морепродуктів, вранці поснідав, а коли їхав, почав задихатися. У лікарні політика ввели в медикаментозну кому. Його збираються транспортувати в клініку в Краснодарі. Для цього буде задіяний вертоліт.

Варто відзначити, що якщо мова дійсно йде про отруєння, то це може стати вже другим замахом на Бжанию за останній час. У квітні минулого року Бжанія був отруєний важкими металами, такими як ртуть, алюміній і кадмій.

Стефанчук анонсував оприлюднення рішень про зміни в уряді

У Зеленського зараз є кілька варіантів щодо кадрових змін у Кабміні. Проекти рішень щодо кадрових змін в уряді будуть оприлюднені найближчим часом. Про це повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"У президента немає своїх або чужих, є люди які виконують його програму, є люди які не справляються... Я не виключаю, що на цьому етапі будуть зроблені серйозні кадрові висновки. Робочих варіантів є декілька, вони обговорюються", - заявив Стефанчук.

"Буде дана оцінка тим блокам, які не справляються. Зараз ми в процесі консультацій, в процесі спілкування. Найближчим часом ви отримаєте проекти рішень, які будуть прийняті за результатами цього обговорення", - зазначив він.

Перший заступник голови ВР зазначив, що тема кадрових змін у Кабміні буде обговорюватися на засіданні фракції "Слуга народу" у вівторок.

Нагадаємо, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.

Як повідомляла Politeka, відставка Гончарука під питанням, в Раді видали всю правду.

Також Politeka писала, що Разумков показав, за що каратимуть Кабмін Гончарука: названа вирішальна дата.