Мільйони українських пенсіонерів не дочекаються надбавки до пенсії у березні 2020 року

Кабмін проведе індексацію виплат тільки у вересні. Про це міністр соцполітики Юлія Соколовська повідомила на своїй сторінці в Facebook. Вона також анонсувала “нову стратегію зростання пенсій”, розроблену депутатами за дорученням президента Володимира Зеленського.

За словами Соколовської, в цьому році раніше за всіх індексацію проведуть для українців віком від 80 років і старше. У них пенсії в середньому збільшаться на 216 гривень. Пізніше (поки що невідомо, коли) перерахують виплати для людей від 78 років. І ще через рік – для громадян від 75 років. Чиновник обіцяє, що до 2023 року середню пенсію підвищать на 1200 гривень.

Багато українців чекали перерахунку і “осучаснення” пенсійних виплат саме з 1 березня 2020 року. Саме таку дату озвучив колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він пообіцяв, що індексація буде проходити автоматично і не вимагатиме спеціальних рішень Кабміну.

А 2 березня його наступнык, Олексій Гончарук, під час брифінгу озвучив зовсім іншу інформацію. Він заявив, що за законом у Кабінету міністрів є цілий рік (до грудня), щоб прийняти рішення. І немає певних термінів, коли треба провести індексацію.

Пенсії в Україні індексують за спеціальною формулою: 50% показника інфляції за минулий рік + 50% приросту середньої зарплати. Інфляція в 2019-му році склала 4,2%, а середня заробітна плата по Україні зросла майже на 19%. Половина – це 2% і 9% відповідно. У підсумку пенсіонерам повинні виплачувати на 11-12% більше. Але нарахують надбавку тільки з вересня.

В Україні понад 11 мільйонів пенсіонерів, яким передбачена індексація. Це люди, які вийшли на пенсію за вислугою ( відпрацювали понад 30 років), за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника. Пенсіонери, які перебувають на заслуженому відпочинку з 2019-2020 років під індексацію не потрапляють. Надбавку не дадуть також науковцям, чиновникам, помічникам депутатів та іншим громадянам, які одержують спецпенсію. Але тільки, якщо вони отримують виплати більші за суму, яка належить їм за віком.

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