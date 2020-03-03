Українці бурхливо відреагували на визнання Олексія Гончарука, який заявив, що українцям не варто чекати підвищення пенсій у березні

Про це прем'єр-міністр України оголосив під час термінового брифінгу, який відбувся в понеділок, 2 березня. За словами глави уряду, індексація пенсій, яка повинна була початися вже в цьому місяці, переноситься на більш пізній термін.

Українці, які очікували підвищення пенсії, не змогли проігнорувати слова прем'єра. Мережа буквально кипить від обурених коментарів українців.

Багато користувачів мережі відзначали, що нічого хорошого і не чекали від нових "слуг народу". Інші були обурені тим, що влада "облапашивает" стариків "ніяк не нажрется".

"Чому я від них нічого доброго і не чекала. Пенсіонери їм просто заважають жити. Віддайте всім категоріям пенсіонерів, то що їм належить. А то жеруть-жеруть і ніяк не нажеруться", "Скільки можна щодня брехати знущатися над людьми похилого віку? Завтра не сьогодні, ні сорому, ні совісті, ні роботи, коли вже Ви наб'єте свої кишені", "Вони собі додали зарплати, премії, а навіщо їм народ", "Так як вони підвищують пенсії, то краще нехай візьмуть собі ці копійки на хліб, адже їм все мало зарплати".

Були серед коментаторів і ті, хто сподівається, що рано чи пізно Гончарук та його Кабмін будуть покарані за свої дії. Також українці закликали президента України Володимира Зеленського скоріше звільнити Гончарука.

"Хто високо літає, той низько падає. Ще й на нього прийде Божа кара. Людські сльози і прокльони впадуть на його голову. Це жах що вони витворяють", "Геть з посади тупорилого Гончарука. Володимир Зеленський такого тупого прем'єра ще небуло, нехай іде овець пасти", "Від тебе Гончарук іншого ми і не чекали,ось тому ми і не хочемо такого кабінету міністрів. на чолі з тобою і твоїми слугами бездарними".