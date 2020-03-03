Украинцы бурно отреагировали на признание Алексея Гончарука, который заявил, что украинцам не стоит ждать повышения пенсий в марте
Об этом премьер-министр Украины объявил во время срочного брифинга, который состоялся в понедельник, 2 марта. По словам главы правительства, индексация пенсий, которая должна была начаться уже в этом месяце, переносится на более поздний срок.
Украинцы, которые ожидали повышения пенсии, не смогли проигнорировать слова премьра. Сеть буквально кипит от негодующих комментариев украинцев.
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Многие пользователи сети отмечали, что ничего хорошего и не ждали от новых "слуг народа". Другие были возмущены тем, что власть "облапашивает" стариков и "никак не нажрется".
"Почему-то я от них ничего хорошего и не ждала. Пенсионеры им прямо жить мешают. Отдайте всем категориям пенсионеров, то что им положено. А то жрут-жрут и никак не нажрутся", "Сколько можно ежедневно врать издеваться над стариками?Завтра заатра не сегодня ни стыда ни совести ни работы когда уже Вы набьете свои карманы", "Они себе добавили зарплаты, премии, а зачем им народ", "Так как они повышают пенсии, то лучше пусть себе возьмут эти копейки на хлеб, ведь им все мало зарплаты".
Были среди комментаторов и те, кто надеется, что рано или поздно Гончарук и его Кабмин будут наказаны за свои действия. Также украинцы призывали президента Украины Владимира Зеленского поскорее уволить Гончарука.
"Кто высоко летает, тот низко падает. Еще и на него придет Божья кара. Человеческие слезы упадут на его голову. Это ужас что они вытворяют", "Долой с должности тупорылого Гончарука. Владимир Зеленский, такого тупого премьера еще небыло, пусть идет овец пасти", "От тебя Гончарук мы другого и не ожидали, вот поэтому мы и не хотим такой Кабмин, во главе с тобой и твоими слугами бездарными".
Напомним, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.
Как сообщала Politeka, отставка Гончарука под вопросом, в Раде выдали всю правду.
Также Politeka писала, что Разумков показал, за что будут наказывать Кабмин Гончарука: названа решающая дата.