Украинцы бурно отреагировали на признание Алексея Гончарука, который заявил, что украинцам не стоит ждать повышения пенсий в марте

Об этом премьер-министр Украины объявил во время срочного брифинга, который состоялся в понедельник, 2 марта. По словам главы правительства, индексация пенсий, которая должна была начаться уже в этом месяце, переносится на более поздний срок.

Украинцы, которые ожидали повышения пенсии, не смогли проигнорировать слова премьра. Сеть буквально кипит от негодующих комментариев украинцев.

Многие пользователи сети отмечали, что ничего хорошего и не ждали от новых "слуг народа". Другие были возмущены тем, что власть "облапашивает" стариков и "никак не нажрется".

"Почему-то я от них ничего хорошего и не ждала. Пенсионеры им прямо жить мешают. Отдайте всем категориям пенсионеров, то что им положено. А то жрут-жрут и никак не нажрутся", "Сколько можно ежедневно врать издеваться над стариками?Завтра заатра не сегодня ни стыда ни совести ни работы когда уже Вы набьете свои карманы", "Они себе добавили зарплаты, премии, а зачем им народ", "Так как они повышают пенсии, то лучше пусть себе возьмут эти копейки на хлеб, ведь им все мало зарплаты".

Были среди комментаторов и те, кто надеется, что рано или поздно Гончарук и его Кабмин будут наказаны за свои действия. Также украинцы призывали президента Украины Владимира Зеленского поскорее уволить Гончарука.

"Кто высоко летает, тот низко падает. Еще и на него придет Божья кара. Человеческие слезы упадут на его голову. Это ужас что они вытворяют", "Долой с должности тупорылого Гончарука. Владимир Зеленский, такого тупого премьера еще небыло, пусть идет овец пасти", "От тебя Гончарук мы другого и не ожидали, вот поэтому мы и не хотим такой Кабмин, во главе с тобой и твоими слугами бездарными".