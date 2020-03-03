У Міністерстві охорони здоров'я України прокоментували ажіотаж з приводу спустошення запасів захисних масок у зв'язку з першим підтвердженим випадком захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 у країні

Так, заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу, 3 березня, попередив українців, що використання масок не захистить від коронавірусної інфекції.

Ляшко повідомив, що напередодні ВОЗ обговорила з усіма міністрами охорони здоров'я країн ЄС, в тому числі і України, ефективність використання хірургічних масок для захисту від вірусу. Виявилося, що цей спосіб захисту не дієвий, зате призведе до глобального рівня дефіциту масок.

"Не треба використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски, коли вони не потрібні, оскільки це створює фальшиву оману свого захисту і не дозволяє використовувати інші ефективні методи профілактики ГРВІ, до яких відноситься і коронавірусна інфекція", - зазначив Ляшко.

Чиновник додав, що в першу чергу українці повинні ретельно мити руки, обробляти їх антисептичними засобами. Здоровим людям не слід одягати маску, а тільки тим, що вже застудилися.

"Ми повинні або дотримуватися ізоляції, або не контактувати з хворими з симптомами ГРВІ. А якщо відбувається контакт, то ми повинні знаходитись як мінімум на 1,5-2 м від цієї людини. Хвора людина з симптомами – це саме та людина, яка потребує надівання хірургічної маски для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби", - пояснив Ляшко.

Брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка. Gepostet von Кабінет Міністрів України am Dienstag, 3. März 2020

Нагадаємо, станом на 3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом. Сталося це в Чернівцях.

Заступник голови МОЗ повідомив, що інфекцію виявили у чоловіка, який приїхав в країну на машині з Румунії, в яку він прилетів з Італії, де зараз лютує коронавірус. Ляшко додав, що всі, хто контактував з хворим, а таких осіб небагато, знаходяться в самоізоляції.

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