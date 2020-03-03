Правила виклику швидкої медичної допомоги в Україні планують змінити

Якщо у людини висока температура та підозра на коронавірус, то карета швидкої допомоги має приїжджати на такі виклики. Про це заявив заступник охорони здоров’я Дмитро Луфер на брифінгу НСЗУ.

"Наразі напрацьовується можливість змін до порядку виклику "швидкої" та лікаря саме на цей період, коли ми очікуємо можливі випадки. Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина не подорожувала містом", – пояснив заступник міністра.

Також він додав, що швидка знає, що робити у випадках потенційних спалахів.

"Є затверджений план дій в області та окремі ліжка в інфекційних лікарнях і лікарі, які очікують на пацієнтів, теж знають, що робити", – каже Луфер.

Нагадаємо, що 3 березня заступник глави Міністерства охорони здоров'я України Віталій Ляшко офіційно заявив, що в Україні підтверджено новий випадок зараження коронавірусом.

Смертельний коронавірус COVID-19 був виявлений в Чернівцях у чоловіка, який приїхав з Румунії, а туди він прилетів з Італії.

Чоловіка самостійно звернувся до лікаря. У нього була температура 37,2 і кашель.

При цьому на карантин помістили ще 35 людей, з якими контактував чоловік. Люди, яких помістили на 14-денний карантин, будуть постійно знаходиться під контролем медиків.

При цьому заступник голови МОЗ попередив українців, що використання масок не захистить від коронавірусної інфекції.

"Не треба використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски, коли вони не потрібні, оскільки це створює фальшиву оману свого захисту і не дозволяє використовувати інші ефективні методи профілактики ГРВІ, до яких відноситься і коронавірусна інфекція", - зазначив Ляшко.

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