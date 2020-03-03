Жителі України вийшли на вулиці через загрозу поширення коронавірусу, місцевої влади поставили жорсткий ультиматум

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в Telegram-каналі Pavlovsky News.

«Жителі Чернівців вийшли на вулицю, щоб ізолювати дружину хворого коронавірусом. Люди прийшли під її будинок, оскільки побоюються, що жінка може стати розповсюджувачем COVID-19. Жителі хочуть, щоб її помістили до чоловіка в інфекційне відділення обласної лікарні», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на місце інциденту вже викликали карету «швидкої». По прибуттю, медики діагностували, що жінка абсолютно здорова. Проте людей це не зупинило – вони дали місцевій владі час до 6 ранку, інакше вони перекриють дорогу.

Водночас лідер «Національного Корпусу» Андрій Білецький розповів, чому в аптеках України сьогодні практично не знайти звичайної марлевої маски. На його думку, це заповзятливі "Слуги народу" підготували країну до можливого спалаху коронавірусу.

Пізніше стало відомо, що дружину інфікованого українця все-таки забрали в обсервацію в лікарню. Хоча медичних причин для цього не було.

Як повідомлялося раніше, фахівці організували масштабний карантин через українця, у якого зафіксували коронавірус. Про це повідомляють високопоставлені джерела в МОЗ та РНБО.

Повідомляється, що медики ізолювали разом з першим офіційним пацієнтів, у якого зафіксували коронавірус, ще 35 чоловік.

Співрозмовники у відомствах підкреслили, що заражений контактував з усіма цими людьми. Причому найбільше – зі своєю дружиною.

Її нібито теж госпіталізували, однак симптомів вірусу у жінки поки не спостерігається. Хоча раніше на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віталій Ляшко заявив, що жінка перебуває в самоізоляції у власній квартирі.

Інсайдер також додав, що всіх пацієнтів закрили в різних місцях, щоб уникнути масштабної паніки.

Люди, яких помістили на 14-денний карантин, будуть постійно знаходиться під контролем медиків.

У чоловіка, який самостійно звернувся до лікаря і у якого діагностували коронавірус, була температура 37,2 і кашель.

"Набрав лікаря і сказав, що йому погано. До нього приїхала інфекціоніст і забрала його в лікарню", – додав обізнане джерело.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в Україну, це приховують: що відомо на даний момент.

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