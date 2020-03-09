Субсидії отримують навіть ті українці, які працюють за межами України

Субсидії - це іноді єдина надія на якусь життя для українців. Навіть ті люди, що працюють за межами України - декларують нульові доходи, щоб їх отримати. Буває і таке, що мають два або три паспорти, продають житла, що мають доходи і показують тільки зарплату. Адже кожному вигідно, щоб держава покривало комуналку. Про це пише Знай.юа.

У Мінфіні заявили, що завершили перевірку населення України на отримання субсидій та інших соц. виплат. Переглянули за 2019 рік 8,8 мільйонів людей, що отримують субсидії, 10,2 мільйона пільговиків і 5,5 мільйонів одержувачів допомоги від держави. Згідно перевірці, рекомендовано додатково перевірити за 12,9 мільйонів чоловік.

Тільки за жовтень 2019 року зафіксували майже 15 тисяч випадків того, що виплати неправомірно нараховували. Загальна сума збитків державі склала 27,4 мільйона гривень. Гроші потрібно буде повернути до бюджету ці порушників.

Раніше ми повідомляли, що не встигли українці оговтатися від шоку, пов'язаного з отриманням двох платіжок на газ, як їх знову «обрадували».

На сьогодні в квитанціях на оплату ЖКП – від семи до 10 комунальних послуг, але вже незабаром з'явиться ще 12.

Так, платіж за холодну воду буде розділений на чотири: власне холодна вода, абонентська плата (тобто платіжка за те, що надрукували і надіслали платіжку), за повірку лічильника і окремо за його обслуговування.

Аналогічна ситуація буде з гарячою водою та опаленням.

Вважати послуги окремо будуть з 1 травня, а от чи буде це все в одній платіжці різними рядками або взагалі окремими квитанціями, ще остаточно не вирішено.

Нагадаємо, українці зможуть повернути сплачені податки, але пощастить не всім

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