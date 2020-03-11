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ВСУ яскраво помстилися бойовикам за втрати під Пісками, такого терористи не очікували

Трагічними втратами закінчився для України вівторок, 10 березня.

Як повідомили в штабі ООС, в результаті удару окупантів по військовому вантажівці ВСУ поблизу населеного пункту Піски під Донецьком загинули два українських бійця. Один з військовослужбовців загинув на місці, а другий помер пізніше від отриманих поранень.

Крім того, семеро бійців отримали поранення середнього ступеня тяжкості, ще одного госпіталізували з бойової травмою.

Українські військові відповіли на обстріл окупаційних військ, застосувавши сучасні оптико-електронні прилади, які нещодавно надійшли на озброєння.

В результаті був знищений розрахунок протитанкового ранкового комплексу (ПТРК), який побив автомобіль з українськими воїнами. Також були нанесені удари по позиціях супротивника, з яких вівся вогонь. В результаті бойовики припинили обстріли.

Трагедія з українцями в Росії: мікроавтобус влетів у вантажівку

Вночі в середу, 11 березня, на трасі М-4 "Дон" в Ростовській області пасажирський мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами потрапив у ДТП. Внаслідок пригоди 4 особи загинуло.

"Всього в мікроавтобусі перебувало дев'ять осіб, включаючи водія. В результаті ДТП загинули чотири людини, п'ять осіб доставлено в ЦРЛ Міллеровського району", – розповіли рятувальники.

Наголошується, що на 869-му км траси М-4 "Дон" водій пасажирського мікроавтобуса допустив зіткнення з попереду йде вантажним автомобілем Scania. Удар був такої сили, що мінівен вибило на узбіччя. Всі загиблі і постраждалі перебували в Opel.

За попередніми даними МВС РФ, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом і тому допустив зіткнення.

Долар і євро знищили гривню за один день, в обмінниках переполох: свіжі дані НБУ

Курс валют в Україні 11 березня різко зміниться, гривня здасть позиції і дозволить долара і євро влаштувати справжній шабаш.

Так, 100 доларів сьогодні вам обійдуться в 2531,35 гривень (+39,2). Ще гірше ситуація з курсом євро – 100 банкнот обійдуться в 2879,16 гривень (+55,8).

Уточнимо, що до середини минулого дня долар торгувався по 25,2875 гривень за банкноту.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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