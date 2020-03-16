Есть те, кому закон не писан

Пока большие города вводят карантин и просят граждан максимально избегать мест массового скопления людей, в Полтаве от понимания опасности коронавируса нереально далеки

Толпа народу у входа в магазин секонд-хенда в центре Полтавы, который находится в паре сотне метров от областной госадминистрации, игнорирующая все правила безопасности, не на шутку разозлила сознательных жителей города.

Фотодоказательство преступной беспечности людей показала в одной из полтавских групп в соцсетях Людмила Шацкая, передает Politeka.

«16 марта. Третий день карантина в Полтаве. Это центр города», – подписала снимки автор.

Публикация вызвала оживленную дискуссию. Пользователи не скрывают своего негодования, заявляя, что люди подвергают себя и других огромному риску в погоне за тряпками.

«Люди просто идиоты!!! Из-за обносков готовы подвергаться рискам! Вот я ещё раз говорю – закрыть надо все магазины, кроме продуктовых и аптек, потому как люди не понимают», «Все правильно, заболел, умер. А одеть тебя не во что. А здесь лежишь такой нарядный, Луи Витон, Армани, пусть не новое, ну фирмач», «Кому что. Пофиг на все. В секонде завоз. Люди д*б*лы», «Все это хорошо.....но они же подвергают опасности других.! Смысл в карантине, если такое творится!», «Народ! У вас вместо мозгов что? Я об очереди в секонд. Вас б*я ... никакой вирус не скосит», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в связи с карантином из-за коронавируса и возрастающей паникой граждане массово закупаются продуктами, штурмуя супермаркеты.

Тем временем во Львове, Одессе, а с завтрашнего дня и в Киеве усиливают ограничения: закрывают ТРЦ, супермаркеты, кафе, рестораны и так далее. Работать будут только продуктовые магазины, заправки и аптеки.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.