Щоб уберегти дітей від зараження коронавірусом батьки повинні детально пояснити їм правила поведінки

Центру контролю і запобігання хвороб (CDC Global) назвав важливі рекомендації.

Перш за все, треба розповісти дітям про необхідність регулярно мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, руки слід обробити дезінфектором з вмістом спирту не менш 60%.

Також діти повинні уникати контакту з людьми, які кашляють і чхають.

Батьки також повинні щодня дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються в побутових приміщеннях: столи, крісла з твердими спинками, дверні ручки, вимикачі, пульти, ручки, столи, туалети, миття і т. д.

Дитячі речі та м'які іграшки, які підлягають пранню, прати згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, періть речі при високих температурних режимах і ретельно їх сушіть.

Якщо дитина здорова, вона може ходити без маски, якщо ж він інфікований - маска обов'язкова.

Вчені повідомляють, що симптоми коронавіруса у дітей дуже схожі з дорослими, але перебіг хвороби у них проходить легше.

Наголошується, що при зараженні коронавірусом у дітей можуть з'явитися біль в грудях при диханні і задишка. Також може спостерігатися запалення гортані, шийний лімфаденіт, свистячі сухі хрипи в легенях.

18 березня The New England Journal of Medicine (NEJM) опублікував статтю, в якій говорилося про першому відомому разі смерті дитини від COVID-19. 10-місячне немовля померло через чотири тижні після госпіталізації.

Відзначимо, в Україні немає підтверджених випадків коронавіруса у дітей. Однак 24 березня надійшла інформація про те, що в обласній дитячій клінічній лікарні Чернівецької області за останню добу госпіталізували 4 дітей з підозрою на COVID-19.

