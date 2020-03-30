Українці, які повернулися додому через коронавірус і карантин рейсом «Доха-Київ», влаштували бунт у Борисполі

Пасажири відмовляються від обсервації і вимагають випустити їх з аеропорту додому. Подробиці повідомляє телеграм-канал «Коронавірус онлайн» і публікує відповідні кадри.

Наголошується, що ситуація на місці непроста. Залучена Нацгвардія.

20 осіб покинули літак і погодилися на обсервацію. Інші продовжують перебувати всередині, наполягають на самоізоляції. Думки пасажирів розділилися.

Одна пасажирка намагалася переконати прикордонників, що постанова Кабінету міністрів не має сили до публікації в журналі «Урядовий кур'єр», а значить примусової обсервації бути не може.

Багато евакуйовані відмовлялися їхати на безкоштовну обсервацію в готель «Козацький», тому тривалий час продовжували перебувати в літаку.

що Прибули з-за кордону українці були обурені, що їх зобов'язали проходити обсервацію в конкретному місці, тоді як попередніх рейсів це не стосувалося. Квитки обійшлися в 265 доларів.

Більшість пасажирів відмовлялися виходити з літака, сперечалися один з одним і заявили, що будуть чекати «поки прокинеться Зеленський».

Пізніше капітан борту повідомив, що салон повинен бути підданий карантинної обробки, тому перебування в ньому кого-небудь є незаконним.

У результаті пасажири все ж поїхали в готелі на обсервацію, проте деякий час вони простояли з речами на вулиці в кільці Нацгвардії. При цьому деякі стояли на вулиці в шортах при +5.

Раніше повідомлялося, що в київському «Борисполі» у ніч на понеділок, 30 березня, евакуйовані з В'єтнаму українці почали дебош з вимогою не відправляти їх в обсервацію.

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