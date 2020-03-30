В Украине официально зарегистрировано 482 случая заражения коронавирусом, 11 человек умерли

Однако реальные цифры инфицирования населения существенно отличаются, поскольку в соцсетях сообщают о том, что в больницах аншлаг пациентов с пневмонией.

Как хотя бы приблизительно вычислить количество зараженных Covid-19 в нашей стране, рассказал на своей странице в Фейсбуке киевский политолог Андрей Головачев.

В качестве примера он взял Верховную Раду.

«В ВР заболело уже 5 депутатов из 425. То есть 1.17%. ВР можно считать репрезентативной выборкой, потому всех 100% депутатов уже реально проверили на вирус. Это означает, что по всей стране, возможно, уже заболело 20млн (без детей)×0.017= 340 тыс. Ну, пусть 100 тысяч. Вопросы?», – пишет он.

В комментариях под публикацией Головачев предположил, что на сегодня смертность от коронавируса находится на уровне полтора процента.

В свою очередь несколькими днями ранее депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский сообщил, что среди украинских депутатов есть зараженные коронавирусом, которые скрывают болезнь, продолжая передавать вирус среди своего окружения.

«Товарищи (депутаты прим.ред.), которые приперлись из Куршевеля и привезли з собой эту заразу, заразили коронавирусом уже пять депутатов. Они ведь знали, что там коронавирус, но, прилетев, не отправились на карантин, а пошли на работу. И теперь пять депутатов с подтвержденным диагнозом, а сколько людей скрывается, мы себе даже представить не можем», – возмутился он.

Отметим, что на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что делать, если у домашних появились симптомы коронавируса.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о грязном способе распространения коронавируса: "карантин не поможет".

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали, куда деваются все медицинские маски с аптек.