Станом на ранок, 31 березня, кількість заражених коронавірусом в Україні зросла, серед жертв є навіть чиновники

Про це повідомляє Politeka.

Так, ввечері 30 березня в МОЗ України повідомили про 548 заражених. Загинуло 13 українців. Одужали восьмеро.

Хвороба була виявлена у голови Закарпатської ОДА Григорія Самардака. За словами чиновника, хвороба підтвердилася лабораторно, у зв'язку з чим він пішов на самоізоляцію разом з сім'єю.

Також стало відомо, що 21-річна мешканка Броварів під Києвом успішно здолала хворобу. Тести показують негативний результат.

А вже колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець перед відставкою розповів українцям, що уряд схвалив пропозицію відомства про те, що карантин в країні необхідно посилити.

Згідно документу, українці, хто мав контакт із зараженим – зобов'язані відправитися на самоізоляцію. А всі прибулі з-за кордону повинні знаходиться в обсервації.

А головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу розповів, що лікарні спеціально сортувати хворих коронавірусом, частина з яких будуть тримати в спеціальних наметах біля медичних установ.

«За моїм розпорядженням, вчора біля них (лікарень) були розгорнуті намети для санітарного сортування… У разі масового надходження хворих з коронавирусной хворобою, ми не повинні всіх запускати в стаціонарне відділення. Саме в цих наметах буде проводитися сортування», - зазначив він.

Нагадаємо, Распутін передбачив, чим обернеться коронавірус для людства: "напередодні очищення".

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