По состоянию на утро, 31 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло, среди жертв есть даже чиновники

Об этом сообщает Politeka.

Так, вечером 30 марта в Минздраве Украины сообщили о 548 зараженных. Погибло 13 украинцев. Выздоровели 8.

Болезнь была обнаружена у главы Закарпатской ОГА Григория Самардака. По словам чиновника, болезнь подтвердилась лабораторно, в связи с чем он ушел на самоизоляцию вместе с семьей.

Также стало известно, что 21-летняя жительница Броваров под Киевом успешно одолела болезнь. Тесты показывают негативный результат.

А уже бывший министр здравоохранения Илья Емец перед отставкой рассказал украинцам, что правительство одобрило предложение ведомства о том, что карантин в стране необходимо ужесточить.

Согласно документу, украинцы, кто имел контакт с зараженным – обязаны отправиться на самоизоляцию. А все прибывшие из-за границы должны находится в обсервации.

А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что больницы будут специально сортировать больных коронавирусом, часть из которых будут держать в специальных палатках возле медицинских учреждений.

«По моему распоряжению, вчера возле них (больниц) были развернуты палатки для санитарного сортирования… В случае массового поступления больных с коронавирусной болезнью, мы не должны всех запускать в стационарное отделение. Именно в этих палатках будет проводиться сортировка», - отметил он.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

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