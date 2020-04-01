Долар і євро летять на дно, НБУ різко розвернув курс валют: що відбувається в обмінниках

Курс валют в Україні 1 квітня різко зміниться, таких цифр в обмінниках ви не бачили вже давно.

Вартість ста доларів була встановлена на рівні 2762,89 грн (-43,26). Днем раніше вони торгувалися за 2806,15 гривень.

Аналогічної картина буде з курсом євро: за сто банкнот доведеться віддати 3025,64 гривні (-70,53). Днем раніше валюта торгувалася по 3096,17 гривень.

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В Україні в розпалі хвороби з Китаю чиновники з Моз вирішили відкрити ринки, але при певних умовах.

Так, на ринку зможуть працювати тільки зареєстровані оператори. Дозволяється перебувати тільки одній людині на 20 «квадратів», а дистанція між покупцями повинна бути не менше 1,5 метра.

ринку Персонал повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту, а на ринках вихідного дня дистанція між точками продажу повинні бути не менше трьох метрів.

Українцям розкрили хитрість нового закону про ринок землі: як безкоштовно отримати дорогі гектари

Згідно із законом про відкриття ринку землі, який Рада підтримала напередодні, українці мають право отримати до двох гектарів землі для ведення сільського господарства.

Для ведення садівництва можуть виділити до 0,12 гектарів. А ось для будівництва та обслуговування будинку можуть дати не більше 0,25 гектара, а також під дачне будівництво до 0,10 гектара і 0,01 гектара під гараж.

Для отримання землі потрібно прийти до місцевої влади з документами. Потрібно взяти графічні матеріали, на яких вказати орієнтовне місце розташування ділянки, копію паспорта та ІПН, а також інші папери.

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