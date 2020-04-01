Доллар и евро летят на дно, НБУ резко развернул курс валют: что происходит в обменниках

Курс валют в Украине 1 апреля резко изменится, таких цифр в обменниках вы не видели уже давно.

Стоимость ста долларов была установлена на уровне 2762,89 грн (-43,26). Днем ранее они торговались по 2806,15 гривен.

Аналогичной картина будет и с курсом евро: за сто банкнот придется отдать 3025,64 гривны (-70,53). Днем ранее валюта торговалась по 3096,17 гривен.

Минздрав принял новое радикальное решение по карантину: как теперь покупать продукты

В Украине в разгар болезни из Китая чиновники из Минздрава решили открыть рынки, но при определенных условиях.

Так, на рынке смогут работать только зарегистрированные операторы. Разрешается пребывать только одному человеку на 20 «квадратов», а дистанция между покупателями должна быть не менее 1,5 метра.

Персонал рынка должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, а на рынках выходного дня дистанция между точками продаж должны быть не мене трех метров.

Украинцам раскрыли хитрость нового закона о рынке земли: как бесплатно получить дорогие гектары

Согласно закону об открытии рынка земли, который Рада поддержала накануне, украинцы имеют право получить до двух гектаров земли для ведения сельского хозяйства.

Для ведения садоводства могут выделить до 0,12 гектаров. А вот для строительства и обслуживания дома могут дать не больше 0,25 гектара, а также под дачное строительство до 0,10 гектара и 0,01 гектара под гараж.

Для получения земли нужно прийти к местной власти с документами. Нужно взять графические материалы, на которых указать ориентировочное место расположения участка, копию паспорта и ИНН, а также другие бумаги.

Напомним, изгнанный слуга народа нанес удар в спину Зеленскому, сделка с Порошенко не спасла.

А еще Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, чем обернется для Украины принятие скандального закона о земле.

Также Politeka сообщала, что доллар отреагировал на сговор Зеленского с Порошенко.