В Украине в разгар болезни из Китая чиновники из Минздрава решили открыть рынки, но при определенных условиях

Как сообщает Politeka, об этом рассказала пресс-служба ведомства.

«Определены условия, при которых торговым рынкам разрешено работать при распространении инфекции в Украине. Постановлением Главного государственного санитарного врача даны рекомендации органам исполнительной власти и органам местного самоуправления о возможности открытия продуктовых рынков, если у населения есть проблемы с доступом к пищевым продуктам и при соблюдении на рынках таких условий…», - говорится в сообщении.

Так, на рынке смогут работать только зарегистрированные операторы. Разрешается пребывать только одному человеку на 20 «квадратов», а дистанция между покупателями должна быть не менее 1,5 метра.

Персонал рынка должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, а на рынках выходного дня дистанция между точками продаж должны быть не мене трех метров.

Как сообщалось ранее, в сети появился жуткий снимок с рынка Хуанань в Ухане, где вирусом заразились первые люди.

Отметим, что именно с рынка морепродуктов эпидемия начала распространяться по Китаю, а следом и по всему миру. Небольшой рынок на фото выглядит ужасающе. Видно, что там полная антисанитария и в еду употребляют буквально всех живых существ.

На фото видно, что китайцы продают живых лягушек, которых разделывают прямо на месте, когда кто-то их покупает. Там же продаются живые птицы, которые испражняются на корзину с овощами. Сам продавец тоже не внушает доверия. На руках у него надеты нейлоновые перчатки, он использует грязные электронные весы для того, чтобы продавать товар.

Напомним, что стало известно, как уханьский вирус разошелся по всему миру: в Китае ошеломили документом, "больная продавала...".

Как сообщала Politeka, вирус бьет с неожиданной стороны, появились новые данные: «Без симптомов».

Также Politeka писала, что новый вирус в Китае: мужчина внезапно умер в автобусе, «это заболевание крайне…».