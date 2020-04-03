Центри надання допомоги є у всіх областях

З’явилася онлайн-карта центрів, куди можна звернутися для отримання соціальних послуг в умовах карантину

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Сергій Бєляков.

На час дії карантинних заходів територіальні центри соціального обслуговування надають літнім людям важливі соціальні послуги, доставку ліків, продуктів та гігієнічних засобів.

Детально з послугами, які надаються, можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики.

Для більш простої візуалізації наявної мережі територіальних центрів соціальних послуг та їх контактів було створено інтерактивну карту. Вона постійно доступна за посиланнями.

Зазначається, що зараз в регіонах з’являються поодинокі ініціативи, які інколи стикаються зі проблемою відсутності координації та взаємодії із місцевою мережею надання соціальних послуг.

Карта може стати в нагоді і таким волонтерам, щоб знайти найближчий територіальний центр надання соціальних послуг та поділитися власними соціальними ініціативами та бажанням допомогти.

Нагадаємо, у зв’язку з карантином уряд відклав плановане з травня збільшення з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норми плати за ЖК-послуги при призначенні субсидії.

Таким чином, час дії постанови Кабміну №878 від 20 жовтня 2019 року посунуто.

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