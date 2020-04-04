Карантин в Україні остаточно посилили: що зміниться з 6 квітня, повний список

Нові правила, затверджені Кабміном, набудуть чинності з 6 квітня.

Список обмежень опублікував Денис Шмигаль.

Обґрунтовуючи необхідність посилення заходів, він наголосив, що кількість хворих в Україні постійно зростає.

Так, згідно з новими правилами карантину в Україні заборонено:

з 6 квітня - перебування у громадських місцях без респіратора або захисної маски (може бути саморобною);

з 6 квітня - переміщення групою осіб більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами у відповідності з законом або повнолітніми родичами дитини;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб у відповідності з законом або повнолітніх родичів дитини;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності;

відвідування спортивних і дитячих майданчиків і проведення всіх масових заходів (крім винятків);

перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, та самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

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Про це йдеться у свіжому прогнозі від Нацбанку.

Так, долар був встановлений на показнику 27,5962 гривень за банкноту. Проте вже в понеділок, 6 квітня, його вартість впаде до 27,373 грн (-0,2232).

Аналогічна ситуація, згідно з прогнозом НБУ, буде з курсом євро. Завтра він буде коштувати 30,0812 гривень, а вже в понеділок 29,5601 (-0,5211).

Також національний регулятор уточнив, що до середини п'ятниці, 3 квітня, вартість долара дійшла до 27,3609 гривень за банкноту.

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Святкування Пасхи в Україні опинилося під загрозою через карантину

На час карантину, який поки продовжено до 24 квітня, в Україні заборонені всі масові релігійні заходи.

А це означає, що у віруючих не буде можливості відсвяткувати і Великдень, яка цього року припадає на 19 квітня. У зв'язку з цим у регіонах вже шукають можливості організувати свято для людей, не порушуючи правила карантину.

Згідно з постановою Кабміну, до 24 квітня в Україні під забороною проведення всіх масових заходів, у тому числі культурних, розважальних, спортивних соціальних і релігійних. Однак, це рішення, можливо, засмутить багатьох віруючих, які чекають на православну (19 квітня) і католицьку (12 квітня) Пасхи.

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Цю інформацію у своєму Facebook опублікував голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, у Чернівецькій області на найближчі дві доби вводять режим максимального обмеження пересування.

Як пояснив Сергій Осачук, цей режим буде діяти з 13:00 суботи, 4 квітня, до 6:00 понеділка, 6 квітня.

Голова Чернівецької ОДА також закликав жителів регіону до 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби, оскільки ніхто не зможе більше вийти з дому.

"В суботу (4 квітня) просимо всіх жителів області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування на дві доби. Закликаємо залишатися вдома і не залишати свої будинки до 6:00 понеділка (6 квітня)", – додав Осачук у своєму Facebook.

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