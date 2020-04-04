Карантин в Украине окончательно ужесточили: что изменится с 6 апреля, полный список

Новые правила, утвержденные Кабмином, вступают в силу с 6 апреля.

Список ограничений опубликовал Денис Шмыгаль.

Обосновывая необходимость усиления мер, он отметил, что число заболевших в Украине постоянно растет.

Так, согласно новым правилам карантина в Украине запрещено:

с 6 апреля — пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски (может быть самодельной);

с 6 апреля — перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок и проведение всех массовых мероприятий (кроме исключений);

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус, и самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

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Об этом говорится в свежем прогнозе от Нацбанка.

Так, доллар был установлен на показателе 27,5962 гривен за банкноту. Однако уже в понедельник, 6 апреля, его стоимость упадет до 27,373 грн (-0,2232).

Аналогичная ситуация, согласно прогнозу НБУ, будет и с курсом евро. Завтра он будет стоить 30,0812 гривен, а уже в понедельник 29,5601 (-0,5211).

Также национальный регулятор уточнил, что к средине пятницы, 3 апреля, стоимость доллара дошла до 27,3609 гривен за банкноту.

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Празднование Пасхи в Украине оказалось под угрозой из-за карантина

На время карантина, который пока продлен до 24 апреля, в Украине запрещены все массовые религиозные мероприятия.

А это значит, что у верующих не будет возможности отпраздновать и Пасху, которая в этом году выпадает на 19 апреля. В связи с этим в регионах уже ищут возможности организовать праздник для людей, не нарушая правила карантина.

В соответствии с постановлением Кабмина, до 24 апреля в Украине под запретом проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурных, развлекательных, спортивных социальных и религиозных. Однако, это решение, предсказуемо, расстроит многих верующих, которые ждут православной (19 апреля) и католической (12 апреля) Пасхи.

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Эту информацию в своем Facebook опубликовал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, в Черновицкой области на ближайшие двое суток вводят режим максимального ограничения передвижения.

Как пояснил Сергей Осачук, этот режим будет действовать с 13:00 субботы, 4 апреля, до 6:00 понедельника, 6 апреля.

Глава Черновицкой ОГА также призвал жителей региона к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток, поскольку никто не сможет больше выйти из дома.

"В субботу (4 апреля) просим всех жителей области до 13:00 приобрести необходимые продукты питания на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", – добавил Осачук в своем Facebook.

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