Доктор Дейв Прайс із центральної клініки Нью-Йорка, який вже більше місяця бореться з "китайским" вірусом на передовій, дав кілька актуальних порад

Як передає Politeka.net, про це повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук заступник голови МВС України Антон Геращенко.

За словами Геращенка, американський лікар в одному з інтерв'ю доступно і зрозуміло розповідає про те, як знизити небезпеку зараження на 99% і зупинити поширення вірусу.

Так, Прайс зазначає, що унікальність цього вірусу полягає в тому, що він не знайомий людському організму. Що ми знаємо точно, що більше всіх хворих об'єднує три симптоми в тій чи іншій мірі інтенсивності: підвищена температура, кашель і біль у горлі. Хвороба може тривати від 5-6 до 14 днів".

З приводу зараження доктор акцентує увагу: "У переважній більшості це тривалий контакт із зараженою людиною або тим, хто знаходиться в інкубаційному періоді. Практично 99,9 % заражень відбувається в результаті фізичного контакту руками із зараженою поверхнею і потім фізичного дотику до свого обличчя – очей, носа або рота. Є думка, що можна заразитися і через повітря, але на даний момент спостереження показують, що таким чином можна підчепити вірус, тільки перебуваючи з інфікованою людиною на близькій відстані протягом тривалого часу, тобто протягом 15-30 хвилин".

Щоб не заразитися, Прайс радить взяти за звичку ніколи не доторкатися руками до обличчя.

"Головне, постійно стежити за тим, де ваші руки в даний момент і чи чисті вони. Необхідно постійно використовувати санітайзер. Зайшов у ліфт і натиснув на кнопку – санітайзер. Відкрив двері – санітайзер. Якщо немає санітайзера – всі дії можна зробити ліктем. Кожен раз після того, як ми торкнулися поверхні, до яких могли торкатися люди, дезінфікуємо або миємо руки. Друге найважливіше – не чіпати обличчя руками, свідомо стежити за цим".

Прайс додає, що ідея постійного носіння маски на обличчі, як раз не в тому, що вона зупинить зараження (так як через повітря, як вже говорилося вище, практично неможливо заразитися), а щоб перестати торкатися руками обличчя.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

За станом на 10 годин 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 лабораторно підтверджений випадок вірусу, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.

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