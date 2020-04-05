У нас еще не самые жесткие наказания

В Кабмине решили продемонстрировать украинцам, какие наказания за нарушение карантина действуют в других государствах

Как передает Politeka.net, глава правительства Денис Шмыгаль опубликовал интересные данные, изложенные в инфографике, у себя в Телеграм-канале.

"Карантин - это не каникулы, - отмечает премьер-министр. - За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине, согласно ст. 325 УК, действует штраф от 17 тыс. До 51 тыс. грн или лишение свободы на срок до 3 лет. Страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, речь идет о тысячах человеческих жизней".

Так, за нарушение правил самоизоляции во Франции предусмотрен штраф до 3,7 тысяч евро или арест до 6 месяцев. В Чехии выход на улицу без маски будет стоить виновнику нарушения 800 евро. В Грузии за нарушение карантина могут принудительно госпитализировать и наложить штраф в размере 9 тысяч доларов.

Напомним, что в Украине за нарушение правил карантина во время распространения COVID-19, согласно ст. 325 УК, действует штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее мы сообщали, с 6 апреля в Украине действуют новые ограничения: отныне нельзя появляться без маски или респиратора в общественном месте. А, так как, согласно постановлению Кабмина, перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти, то людям советуют носить маски на улице повсюду.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

По состоянию на 22 часа 4 апреля в Украине зафиксировано 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев заражения "китайским" вирусом. Всего зарегистрировано 32 летальных исхода и 25 выздоровлений.

Напомним о новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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